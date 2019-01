2019, dizi severler için hayli hareketli bir sene olacak. Aylardır yollarını gözlediklerimizden tutun da 'yeni efsane' olmaya aday olanına kadar, bu sene içinde izleyicisiyle buluşacak olan 10 diziyi sizin için listeledik.

Özellikle çevrimiçi yayın platformları hayatımıza girdiğinden beri, izlediğimiz dizi sayısı hayli arttı. Hatta öyle ki bir dizinin yeni bölümlerinin gelmesini aylarca bekliyoruz. Yeni bölümleri beklerken de bambaşka dizilere başlıyoruz. Üstelik izleyebilecek yeni dizi sayısı da hiç azalmıyor çünkü sürekli ilgi çekici yeni projeler ortaya çıkıyor.

2018 de bu anlamda dizi severler için keyifli bir seneydi. Ancak 2019'un çok daha heyecan verici geçeceği kesin. Hem aylardır yolunu gözlediğimiz hem de seyircisiyle ilk kez buluşmaya hazırlanan pek çok dizi için 2019 çok daha bereketli görünüyor.

Webtekno Haftalık Dizi Reçetesi'nde bu hafta 2019'da karşımıza çıkacak 10 başarılı diziyi sizin için listeledik. Siz de listede gözlerinizin aradığı, merakla beklediğiniz ancak bizim gözümüzden kaçmış olabilecek dizleri bizimle paylaşmayı unutmayın! Keyifli okumalar.

The Passage

Prömiyeri Comic-Con 2018'de gerçekleşen The Passage, 2019'da karşımıza çıkacak ilk yeni dizilerden biri. Devlet destekli bir bilimsel deney projesi esnasında yaşanan aksilikler sonrası başlayan sancılı süreci işleyen yapım, aksiyon-gerilim-bilim kurgu türlerini sevenler için yi bir alternatif olacak gibi görünüyor.

Hastalıkları ortadan kaldırmak ve yaşlanmayı durdurmak için yapılan bu deneyler sırasında işler umulduğu gibi gitmeyince, denek olarak kullanılan insanlar, tahmin edeceğiniz üzere insan olmaktan çıkıyor ve tüm dünyada büyük bir salgının baş göstermesi ihtimali doğuyor. Hikayenin merkezinde ise deney ekibinden küçük bir kız çocuğu ve babası var.

Çok da yabancısı olmadığımız bir hikayeyi ilgi çekici şekilde ekrana yansıtmışa benzeyen The Passage, 14 Ocak'ta ABD'de Fox kanalında yayın hayatına başlayacak.

Doom Patrol

DC, hem sinema filmleriyle hem de yeni dizileriyle son dönemde yükselişe geçmeye başladı diyebiliriz. Doom Patrol da bu listeye eklenecek, DC'nin yeni projelerinden biri.

'Çılgın' bir bilim insanı ve süper güçlere sahip ancak oldukça sıradışı görünen ekibinin maceralarını izleyeceğimiz yapım, Şubat ayında ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Roswell, New Mexico

Sıradan ve sakin bir 'kovboy' kasabasında aniden yere çakılan bir UFO'nun belirmesiyle değişen hayatı konu edinen Roswell, New Mexico; bir yandan uzaylıları, gizemi ve macerayı konu edinirken bir yandan da gençlik dizilerinde görebileceğimiz türden bir aşk hikayesini anlatıyor.

UFO'ları ve bolca gizemi sevenlerin göz atması gereken yapım, bir roman uyarlaması. İlk bölümü ise 15 Ocak'ta seyircisiyle buluşacak.

Our Planet:

Planet Earth’ün de yaratıcısı olan David Attenborough’un yeni projesi “Our Planet”, belgesel dizilerden keyif alanlar için 2019'un en çok merak uyandıran serilerinden biri diyebiliriz.

Gezegenimizin her köşesinden, görmek için can atacağımız güzellikleri seyircisiyle buluşturmaya hazırlanan Our Planet, Nisan ayında yayınlanacak.

Umbrella Academy:

Umbrella Academy, süper güçlere sahip olan; zamanla bağları kopmuş, dağılmış bir aileyi konu ediniyor. Babalarının ölümü üzerine, bu ölümün üzerindeki gizemi ortadan kaldırmak için yeniden bir araya gelen aile, bir yandan da dünyayı yaklaşan kıyametten kurtarmak için uğraşmak zorunda kalıyor.

Eğlenceli karakterleri ve ilgi çekici senaryosuyla 2019'da merak uyandıran yapımlardan olan Umbrella Academy, 15 Şubat'ta yayınlanacak.

The Witcher:

Hakkında pek fazla şey bilmesek de, 2019'un merakla beklenen dizileri arasında hiç şüphesiz The Witcher da var. Özellikle oyunun hayranları bir yandan çekinirken bir yandan da büyük merakla diziyi bekliyorlar. Dizi hakkında bildiğimiz tek şey ise 2019'da yayınlacağı diyebiliriz. Tabii bir de oyuncu kadrosuna ait detaylar var;

Stranger Things - 3. Sezon:

Stranger Things, yayınlandığı günden itibaren büyük bir ilgi gördü ve kısa sürede günümüzün en sevilen dizileri arasındaki yerini aldı. İlk iki sezonunu sonbaharda yayınlayan dizi, 3. sezon için biraz daha uzun bir ara verdi ve yaz gelene kadar bizi bekletmeye devam edecek.

Yeni sezona dair yayınlanan görseller ve videolar her ne kadar ilk etapta bizi hayli heyecanlandırsa da 'Neler olacak?' sorusuna cevap verebilecek tüyolar içermediğinden bir miktar da sinir bozucu diyebiliriz.

Rick and Morty - 4. Sezon:

Rick and Morty, yayın hayatına Netflix'te devam etmeyecek olmasıyla bekleyenleri üzse de yeni sezonun yolda olduğu düşüncesi bu üzüntünün çok da uzun sürmemesini sağladı.

Henüz kesin bir tarih açıklanmamış olsa da toplamda 10 yeni bölümün 2019'da bizlerle olacağını biliyoruz.

Black Mirror - 5. Sezon:

Yayınladığı Bandersnatch bölümüyle kimi hayranlarını memnun ederken kimilerini hayal kırıklığına uğratan Black Mirror'un 5. sezonu da 2019'da bizi oldukça mutlu edecek yapımlar listesinde.

Yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı hakkında Netflix henüz bir açıklama yapmış değil ancak geçtiğimiz günlerde sezonun beklenenden daha geç çıkacağına dair bir haber gelmişti.

Game of Thrones:

Son sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanan efsane dizi Game of Thrones, Nisan ayında izleyicisinin karşısına çıkacak. 8. sezon, beklediğimiz kışı ve büyük savaşı bizlerle buluşturacağı için heyecan dorukta ancak henüz yayın tarihi kesinleşmiş değil.

Her ne kadar bu final hayranlarını üzse de, GoT'tan sonra gelecek olan ve geçmişi anlatacak yeni yan hikayenin dizisinin heyecanı da şimdiden ortalığı sarmış durumda.

2019'da gözlerimizi ekranlara kitlemeye hazırlanan 10 diziyi sizlerle paylaştık. Yeni bir Haftalık Dizi Reçetesi listesinde görüşmek üzere!