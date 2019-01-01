Netflix, Black Mirror'ın 5. Sezonunu Erteledi

'Black Mirror: Bandersnatch'in yapımcısı Annabel Jones, gelmesi beklenen yeni sezonun, interaktif 'Bandersnatch' bölümünün çekimlerinin uzun sürmesi sebebiyle ertelendiğini açıkladı.

Netflix, Aralık ayını ve 2018'i hayranlarına yeni bir bölüm hediye ederek bitirdi. Yüzlerce farklı sonuca sahip bu interaktif bölüm oldukça iyi yorumlar aldı ve hakkında bir süre daha konuşulacak gibi duruyor. Ancak böyle güzel bir bölümün arkasından bir de kötü haber geldi; Yeni sezon beklediğimiz tarihten daha geç gelecek.

Bu gecikmenin sebebi ise gelen açıklamaya göre Bandersnatch'in çekimlerinin çok uzun sürmesi. Yeni sezon 2019'da yayınlanacak, bu konuda bir değişiklik yok ancak ne zaman geleceğine dair kesin bir tarih verilmemesi, sürecin uzayacağı anlamına da geliyor olabilir.

Black Mirror, ilk iki sezonuyla büyük ses getirdikten sonra Netflix tarafından satın alındı ve sonrasında gelen sezonlar Netflix yapımıydı. Kimi izleyiciler Netflix'in satın almasının dizi için kötü bir adım olduğunu düşünse de gelen her sezonun bir öncekinden daha sarsıcı ve başarılı olduğunu söylemek mümkün. Son bölüm olan Bandersnatch'in sunduğu enteresan deneyimi de işin içine katarsak, Black Mirror bir süre daha döneminin en iyi dizileri arasında anılmaya devam edecek gibi duruyor.