GoT'un Yeni Sezonunda Jon Snow'la Dany'nin Arası Bozulabilir

Game of Thrones'un yeni ve son sezonunu hepimiz uzun zamandır büyük bir heyecanla bekliyoruz ve yeni sezona dair merak edilen pek çok soru var.

Game of Thrones, Nisan ayında yayınlanması beklenen yeni sezonuyla izleyicilerine veda edecek. Ancak 7. sezondan geriye o kadar çok cevapsız soru kaldı ki herkesin aklında tüm bu soruların nasıl kalan bir sezonda yanıtlanacağı dönüp duruyor. Artık kapıda olan büyük savaş ve senelerdir beklediğimiz o büyük kışın gelmiş olması yetmezmiş gibi bir de her şeyin gidişatını değiştirecek 'ailevi' problemlerimiz var.

Eğer Game of Thrones izlemediyseniz ya da henüz eksik sezonlarınız varsa, buradan sonrası sizi üzebilecek bazı spoiler'larla dolu olabilir.

Bildiğiniz üzere Game of Thrones evreninde işler epey karışık. Kış yeni sezonda resmen gelmiş olacak, şimdiye kadar gördüğümüz savaşların en büyüğü kapıda, krallık dağılmış durumda ve herkes birbirini öldürmek için boş bir an gözlüyor. Ancak 7. sezon boyunca bizi en çok şaşırtan şey Jon Snow ve Daenerys Targaryen'in enteresan 'birlikteliği' olmuştu diyebiliriz.

Fakat gelen bazı yorumlara ve yapılan açıklamalara bakılırsa bu ikilinin arası uzun süre iyi kalmayacak. Çünkü artık hepimiziin bildiği üzere Jon Snow ve Daenerys Targaryen bir bakıma 'kuzen'ler. Fakat Jon Snow'un bir Targaryen olduğunun ortaya çıkması, aynı zamanda Demir Taht'ın gerçek sahibinin de o olduğu anlamına geliyor.

Gelen açıklamalara bakılacak olursa, Daenerys bu bilgiden haberdar olduğunda çok da iyi şeyler olmayacak çünkü yeni müstakbel 'kraliçemiz' taht ile arasına yeni bir ismin girmesine izin vermeyecek.

Tabii ki ortaya atılan onlarca teori var ve herkesin beklentisi farklı. Kimi teoriler ikilinin kardeş çıkacağını söylerken, kimilerine göre GoT finalinde bizleri bir tür 'mutlu son' karşılayacak ve Jon ile Daenerys evlenecek(!). Neler olup bittiğini görebilmek içinse artık alıştığımız üzere tek bir şey yapmamız gerek; beklemek.