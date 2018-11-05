2019 Model iPhone XI İçin İlk Konsept Tasarım Videosu Geldi

Gamersky, henüz tanıtımına bir yıla yakın süre olan 2019 model iPhone'lar için ilk konsept tasarım videosunu yayınladı. Video, iPhone'ların tasarım hatlarında ciddi değişiklikler gösteriyor.

Apple’ın 2018 model iPhone’ları tanıtılalı henüz 2 aydan kısa bir süre geçti ve yeni iPhone’ların henüz Türkiye fiyatı dahi bilinmiyor. Buna karşın Çinli bir web site olan Gamersky, 2019 model iPhone’lara ait ilk konsept tasarım videosunu ‘iPhone Xl’ başlığı ile yayınladı.

2017 model iPhone X, 2018 model iPhone Xs ve iPhone Xs Max paslanmaz çelik çerçeveleri ile ışıl ışıl bir görünüme sahipti. Konsepti videoya göreyse 2019 model iPhone Xl, alüminyum çerçevelerle karşımıza çıkacak.

Konsept videoda dikkat çeken bir diğer nokta ise cihazların oldukça keskin hatlara sahip olması. iPhone 6’dan bu yana tanıtılan tüm iPhone modelleri oval hatları ile yumuşak bir elde tutuş hissi uyandırırken videodaki tasarım, iPhone 4 ve 5 serilerinde gördüğümüz keskin hatlı tasarımı benimsiyor.

Gamersky tarafından paylaşılan konsept iPhone XI videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.