2019 Yılında En Çok Para Kazanan Oyunlar

SuperData tarafından yayınlanan bir rapor, 2019 yılı içerisinde yapımcılarına en çok para kazandıran dijital oyunları ortaya çıkardı. Paylaşılan raporda F2P ve ücretli oyunlar farklı kategorilerde ele alınmış durumda.

2019 yılının oyun sektörü açısından oldukça hareketli geçtiğini söyleyebiliriz. Yıl boyunca F2P ve ücretli olmak üzere pek çok farklı oyun piyasaya sürüldü. Bu oyunlardan bazıları yapımcı firmalarına inanılmaz paralar kazandırırken bazılarıysa hayal kırıklığı yaşattı. Peki 2019 yılı, dijital oyun sektörü açısından nasıl geçti? Gelin bu sorunun yanıtını farklı başlıklar altında inceleyelim.

Dijital oyun piyasasının zirvesinde mobil oyunlar var:

SuperData tarafından yayınlanan rapor, dijital oyunların ve interaktif medyanın pazar paylarına, 2019’un kırılma anlarına ve 2019 boyunca en çok para kazanan oyunlara odaklanıyor. Paylaşılan raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise oyun platformları oldu. Verilere göre dijital oyunlar pazarı yıllık %3 artışla 120,1 milyar dolarlık bir pazar haline dönüştü. Bu pazarın büyük kısmını ise 64,4 milyar dolar ile mobil, 29,9 milyar dolar ile PC ve 15,4 milyar dolar ile konsol oyunları oluşturuyor.

2019’da en çok kazanan F2P oyunlar:

Son yılların oyun sektöründe trend F2P (oynaması ücretsiz) oyunlara kaymaya başladı. Bu noktada şirketler, oyun satışlarından herhangi bir gelir elde etmezken gelirlerinin büyük bir kısmını oyun içi öğe satışlarından elde ediyorlar. Bu oyunların başında ise Fortnite ve LoL gibi PC’nin dev oyunları geliyor.

Öte yandan mobil oyunların yükselişi de göz ardı edilemeyecek bir gerçek zira 2019’da en çok kazanan 10 F2P oyunun 6’sını mobil oyunlar oluşturuyor. Fortnite’ın başı çektiği, 2019’da en çok kazanan F2P oyunların yer aldığı listenin devamıysa şu şekilde:

Fortnite - 1,8 milyar dolar Dungeon Fighter Online - 1,6 milyar dolar Honour of Kings - 1,6 milyar dolar League of Legends - 1,5 milyar dolar Candy Crush Saga - 1,5 milyar dolar Pokemon Go - 1,4 milyar dolar Crossfire - 1,4 milyar dolar Fate/Grand Order - 1,2 milyar dolar Game for Peace – 1,1 milyar dolar Last Shelter: Survival 1,1 milyar dolar

2019’da en çok kazanan premium oyunlar:

F2P oyunların yanı sıra genellikle PC ve konsol platformları için yayınlanan AAA tarzında premium oyunlar da bulunuyor. Bunlara örnek olaraksa Call of Duty ve GTA gibi oyun serilerini örnek verebiliriz. Bu tür oyunların arkasında oldukça büyük bir yapımın bulunması ve oyunların belirli bir ücret karşılığında satılması da “premium” olarak adlandırılmasına neden oluyor.

2019 yılında dijital satışlar ve oyun içi öğe satışları sonucu en çok gelir elde eden oyunlar arasında ise pek de sürpriz olmayan isimler bulunuyor. EA ve Activision gibi dev firmaların oyunlarının bulunduğu liste ise şu şekilde:

FIFA 19 – 786 milyon dolar Call of Duty: Modern Warfare – 645 milyon dolar Grand Theft Auto V – 595 milyon dolar FIFA 20 – 504 milyon dolar Call of Duty: Black Ops III – 487 milyon dolar NBA 2K19 – 370 milyon dolar Tom Clancy’s The Division 2 – 370 milyon dolar Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege – 358 milyon dolar Borderlands 3 – 329 milyon dolar Sims 4 – 311 milyon dolar

2019 yılı içerisinde yapımcı firmalarının yüzünü güldüren ve milyonlarca dolar kazandıran oyunların listesi bu şekildeydi. Özellikle “premium” oyunlar listesinde yer alan GTA V ve Rainbow Six: Siege’in, nispeten eski oyunlar olmasına rağmen halen daha yoğun bir ilgi gördüğü dikkatlerden kaçmıyor. Bu ve bunun gibi daha çok içeriğe ulaşmak için bizi takip edebilirsiniz.