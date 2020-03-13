Call of Duty League Maçlarının Tamamı Online Yapılacak

Küresel salgın ilan edilen corona virüsü COVID-19 nedeniyle Overwatch Lig maçlarını iptal eden Amerikalı video oyun geliştirici Activision Blizzard, bu kez de 2020 için planlanan tüm Call of Duty League müsabakalarının yalnızca çevrimiçi olarak düzenleyeceğini açıkladı.

Bugüne kadar 120’den fazla ülkeye yayılan ve 4.700'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan COVID-19 ya da bilinen ismiyle corona virüsü salgını, dünyaya kabus yaşatmaya devam ediyor. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte etkisi kırılması ümit edilen ölümcül salgın; sinema, spor, ulaşım ve ekonomi gibi oyun sektörüne de derinden etkiliyor.

Öyle ki, Oyun Geliştiricileri Konferansı 2020, PAX East ve E3 2020 gibi pek çok dev etkinlik, giderek artan corona virüsü vakaları sebebiyle iptal edildi. Dünyanın en büyük video oyunu geliştiricilerinden ve yayımcılarından Activision Blizzard, salgının daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla çok önemli bir adım attı.

Yakın bir zaman önce Overwatch Lig maçlarını iptal eden Amerikalı firma, bu kez de 2020 yılındaki tüm Call of Duty (CoD) League maçlarının sadece online düzenleneceğini duyurdu. Kararın, ilgili makamlarla yapılan görüşmeler neticesinde alındığını belirten Activision Blizzard, COVID-19 salgını ile ilgili gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiklerini aktardı.

Call of Duty League, ülke genelinde katılımcı ekiplerin ev sahipliği yaptığı turnuva tarzı etkinlikler düzenliyor. Dolayısıyla hem oyuncuların hem de seyircilerin güvenliğini sağlamak için böyle bir adım atılması gayet mantıklı. İyi haber şu ki, CoD League’deki online müsabakaların tümü canlı olarak yayınlanacak. Hatırlayanlar olacaktır; şirket yakın zaman önce YouTube ile iş birliği yapmış ve platformu özel yayın ortağı ilan etmişti. En kısa zamanda izleyici tabanlı modele geri dönmeyi umut eden Activision Blizzard, sağlık otoritelerinden gelecek güzel haberleri bekliyor.