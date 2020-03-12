Call of Duty: Warzone, İlk Günden 6 Milyon Oyuncuya Ulaştı

Activision, yeni battle royale oyunu Call of Duty: Warzone'un ilk gününde yakaladığı başarıyı kutladı. Oyun, ilk 24 saat içinde milyonlar tarafından oynandı ve battle royale türünde zirveye aday olduğunu gösterdi.

Activision'ın yeni oyunu Call of Duty: Warzone, salı günü yayınlanmasının ardından ilk gününde etkileyici istatistiklere ulaştı. Oynaması ücretsiz olan yeni battle royale oyunu, ilk 24 saatte 6 milyon oyuncuya ulaştı.

İlk gün için 6 milyon oyuncu oldukça yüksek bir sayı. Karşılaştırma yapabilmeniz adına, Apex Legends'ın ilk 24 saat içinde 2,5 milyon oyuncuya ve üç gün içinde 10 milyon oyuncuya ulaştığını belirtelim. Fortnite ise ilk iki hafta sonunda anca 10 milyon oyuncuya ulaşmıştı. Call of Duty: Warzone'un battle royale oyunları arasında başarılı bir konuma geleceği şimdiden görülebiliyor.

Call of Duty: Warzone 150 kişilik haritasıyla Modern Warfare evrenine dayanıyor. Oyunda üç kişilik takımlar halinde ganimetler bularak rakiplerinizi öldürmeye ve her battle royale oyununda olduğu gibi sona kalan takım olmaya çalışıyorsunuz. Ayrıca mücadele sırasında haritada bulabileceğiniz çeşitli Kontratları tamamlayarak ödüller kazanabiliyorsunuz.

Call of Duty: Warzone'u PC, PS4 ve Xbox One'da Modern Warfare'e eklenti olarak veya ayrı olarak indirebiliyorsunuz. Warzone, Modern Warfare eklentisi olarak 18-22 GB dosya boyutuna sahipken, ayrı olarak indirirseniz yaklaşık 100 GB alan kaplıyor. Call of Duty: Warzone'u indirmeyi düşünüyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.