2020 Dünya Mutluluk Raporu Açıklandı: Türkiye Geriledi

Birleşmiş Milletler, her yıl olduğu gibi bu yılda 156 ülkeyi kapsayan Dünya Mutluluk Raporu'nu yayınladı. Listenin zirvesinde yine Finlandiya yer alırken Türkiye'de gerileme görüldü.

Son haftalarda dünyanın tüm odağı koronavirüs salgınına dönmüş olsa da birçok kurum ve kuruluş, planladığı araştırmaları yapmaya devam ediyor. Bugün Birleşmiş Milletler, her yıl yayınladığı 156 ülkeyi kapsayan Dünya Mutluluk Raporu'nu yayınladı.

Birleşmiş Milletler’in 2020 Dünya Mutluluk Raporu, 2018/2019 dönemi verileri incelenerek oluşturuldu. Bu yıl yayınlanan raporda geçtiğimiz 7 raporda olduğu gibi İskandinav ülkeleri listenin zirvesinde yer aldı. Rapora göre dünyanın en mutlu ülkesi bu yıl da Finlandiya oldu.

Türkiye bu sene düşüş yaşadı:

BM 2020 Dünya Mutluluk Raporu’nda İskandinav ülkelerinin yanı sıra İsviçre, Yeni Zelanda, Avusturya ve Lüksemburg da ilk 10'un içinde yer aldı. BM’nin raporunun son sıralarında yer alan ülkelerse aşırı yoksulluğun ve çatışmaların hâkim olduğu ülkeler oldu. Listenin sonuncuları Afganistan, Zimbabve ve Güney Sudan olarak açıklandı.

Bu yıl yayınlanan Dünya Mutluluk Raporu’nda ülkemiz bir önceki yıla göre 14 sıra geriledi. 2019 raporunda Türkiye, 79. sırada bulunurken bu yıl yayınlanan listede 93. sırada yer aldı. Peki bu rapor neler dikkate alınarak hazırlandı?

Raporda nelere dikkat edildi?

BM, her yıl hazırladığı raporlardaki gibi bu raporda da ilgili ülkelerde yaşayan insanların mutluluk seviyelerini değerlendirdi. Rapor hazırlanırken ülkelerin kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasılası, sağlıklı yaşam süresi, sosyal destekler, sosyal özgürlükler ve yolsuzluk rakamları gibi çeşitli kriterler değerlendirildi.

Raporu hazırlayan uzmanlar arasında yer alan John Helliwell, en mutlu ülkelerin insanlarının ülkelerine aidiyet duyduğunu, birbirlerine ve kamu kurumlarına güvendiğini ve bunların tadını çıkardığını söyledi. BM’nin 2020 Dünya Mutluluk Raporu 2018/2019 dönemine ait verileri dikkate aldığından koronavirüs salgının etkileri bu raporda görülmedi.