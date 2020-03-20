Teknolojinin gelişmesi ve iklim değişikliği şu anda olan birçok şeyin kaybolmasına neden olabilir. Biz de 2020 yılında kaybolabilecek ürünleri ve kaybolma tehlikesi altında olan yerleri sizler için bir araya getirdik.

Teknoloji geliştikçe geçmişte sık sık kullandığımız bazı ürünlerin kaybolmaya başladığını görüyoruz. Geçmişte kullanıp bugün varlığını bile unuttuğumuz cihazları hatırladığımızda, hayatımızın nasıl değiştiğini daha kolay fark edebiliriz.

Teknolojinin gelişmesinin hayatımızdan çıkardığı ürünlerin yanında; iklim değişikliği ve yönetimlerin aldığı kararlar, tıpkı ürünler gibi bazı bölgelerin de kaybolmasına neden oluyor. Özellikle okyanus ve deniz kıyısında olan yaşam alanları iklim değişikliği nedeniyle önümüzdeki yıllarda büyük bir tehlike altında bulunuyorlar.

Biz de bu içeriğimizde teknolojinin gelişiminin artık tercih edilmez hale getirdiği ürünleri/teknolojileri ve iklim değişikliğinin kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya getirdiği yerleri bir araya getirdik. Karşınızda 2020 yılında kaybolabilecek ürünler ve bölgeler:

Tek kullanımlık plastik araçlar

Yakın zamanda tüm tek kullanımlık plastikler kullanımdan kalkabilir. Birçok ülke, tek kullanımlık plastiklerin kullanılmaması yönünde halkı teşvik etmeye çalışırken, bazı yönetimler market poşetlerini ya yasakladı ya da poşetlerin artık parayla satılmasına karar verdi.

Plastik araçlarla ilgili alınan kararlar plastik atıkların şimdiden azalmasına neden olmaya başladı. Ancak gerçekten plastik araçların tamamen kullanımdan kalkması için yıllar sürecek önlemler alınması gerekiyor.

Hesap makineleri, GPS cihazları

Akıllı telefonlar hayatımıza girdiği andan itibaren eskiden kullandığımız birçok araca artık ihtiyacımız kalmadı. Akıllı telefonların hayatımızdan ilk çıkardığı şeylerden biri de hesap makinesi oldu. Artık birçok insan hesap makinesi kullanmak yerine telefonlarını hesaplama işleri için kullanmaya başladı.

GPS cihazları da akıllı telefonlarla beraber azalarak artık ortadan kalkmış gibi görünüyor. Teknoloji geliştiricilerinin akıllı telefonlar için geliştirdiği harita ve GPS uygulamaları bu cihazlara olan ihtiyacı hızlı bir şekilde ortadan kaldırmış görünüyor.

Standart telefon ve faks makineleri

Akıllı telefonlar ilk ortaya çıktıklarında selefleri olan standart cep telefonlarını ortadan kaldırdılar. Şimdi neredeyse hiç kimse standart cep telefonlarını kullanmıyor. Ev telefonlarından sonra önemli bir devrim yaratan cep telefonları, akıllı telefonların üstün özellikleri karşısında dayanamadılar.

Standart cep telefonları ile beraber faks cihazları da akıllı telefonlara yenilen teknolojiler arasında yer alıyor. Önceden belge göndermek için kullanılan faks cihazları, akıllı telefonlarının kameralarının belgeleri tarayacak düzeye gelmesi nedeniyle artık kullanılmaz hale geldi.

Akkor ampuller

İnsanların aydınlanma ihtiyacında büyük bir devrime sebep olan akkor ampuller çok uzun zaman dünyayı aydınlatmak için kullanıldı. Ancak enerji tasarrufunun artık bir zorunluluk haline geldiği günümüzde akkor ampuller tercih edilmiyorlar. Hatta bazı yönetimler, insanların tasarruflu ampullere yönelmesini sağlamak için akkor ampullerin üretimini yasakladı.

Küçük adalar

Fiji’de bir adada kurulan Vunidogoloa köyünün 100 sakini, yükselen gelgit seviyeleri nedeniyle köylerini 2014 yılında terk etmek zorunda kaldılar. Vunidogoloa köyünün yanı sıra Fiji, Mashall Adaları, Bahamalar ve Maldivler’deki küçük adalar hala yükselen gelgit seviyelerinin karşısında tehlike altında bulunuyor.

Hacienda Los Torres

Porto Riko’nun Lares bölgesinde bulunan Hacienda Los Torres, 2019 yılında tehlike altındaki alanlar listesine alındı. 19.yy’daki kahve plantasyonlarının tarihi yapısını korumaya devam eden Hacienda Los Torres, 2017 yılında Maria Kasırgası da dahil olmak üzere bir dizi yıkıcı felaketle karşı karşıya kaldı. Şimdi iklim değişikliği de Hacienda Los Torres’i ciddi bir şekilde tehdit ediyor.

Machu Picchu

Peru sınırları içinde olan Machu Picchu da yok olma tehlikesi altında bulunan yerler arasında bulunuyor. Yoğun turist ziyareti nedeniyle zaten tehlike altında olan İnka’ların antik şehri şimdi de Peru yönetiminin 2019 yılında yapılmasına karar verdiği havalimanı nedeniyle zor zamanlar geçiriyor.