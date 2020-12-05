SMA Hastası Bebekler İçin Canlı Yayın Gerçekleştirilecek

YouTube'da 1,2 milyon aboneye sahip Haluk Tatar, tüm ünlülere meydan okuduğu ve SMA hastası bebekler için bağış toplayacağı yayına bugün başlayacak. Haluk Tatar, internet fenomenlerinden de birer SMA hastası bebek için bağış toplamalarını rica etti.

YouTube'da kişisel gelişim ve genel kültürden web tasarımı ve program eğitimlerine kadar geniş bir yelpazede takipçilerine hitap eden Haluk Tatar, geçtiğimiz günlerde YouTube'da anlamlı bir hareket için çağrıda bulundu. Haluk Tatar, '#MademEvdeyiz1HayatKurtaralım' etiketiyle SMA hastası bebeklere yardımcı olmak ve farkındalık yaratmak için tüm internet ünlülerine meydan okudu.

Haluk Tatar, yüklediği videoda SMA hastası bebekler için ailelere direkt olarak bağış yapılacak bir canlı yayın yapacak. Bugün 11.00'da başlayacak canlı yayında bazı ünlü isimlerle sohbet edecek. Yayını izleyen kişiler bir yandan bu sohbeti izlerken bir yandan da ailelere bağış yapabilecek.

Tüm internet fenomenlerine çağrı:

Haluk Tatar'ın yapacağı canlı yayın yalnızca bir bebek için yeterli miktarda paranın toplanmasını sağlayabilecek. Dolayısıyla Haluk Tatar, bütün YouTuber'lara, sosyal medya fenomenlerine ve ünlülere bu oluşuma destek vermeleri için çağrıda bulundu. Tatar, YouTube'da da yeni bir 'challenge' başlattı.

Haluk Tatar'ın bugün başlatacağı challenge, bu hafta sonu kimin daha fazla bağış toplayabileceği üzerine olacak. Tatar, ünlü isimlerin kendi kanallarında bir bebeği sahiplenmesini istedi ve bugün bir canlı yayın maratonu yapılmasını istediğini belirtti. Haluk Tatar'ın kendi yayını saat 15.00'da sona erecek.

SMA hastalığı nedir?

Açılımı Spinal Musküler Atrofi olan SMA hastalığı, omurilikte bulunan motor sinir hücrelerinin kaybına yol açarak vücutta iki taraflı güçsüzlüğe, kaslarda ilerleyici bir güçsüzlüğe ve kas kaybına yol açıyor. İstemli kasların görev yapamaz hale geldiği bu hastalık, halk arasında 'gevşek bebek sendromu' olarak da biliniyor. Hastalık, ülkemizde her 6.000 doğumda bir görülüyor.

SMA hastalığının tedavisi için gereken ilacı almaksa dünya üzerinde çoğu birey için fazlasıyla imkânsız. Zira geliştirilen ilaçların belirlenen fiyatları ABD'de 2 milyon dolara, ülkemizdeyse on milyonlarca TL'ye kadar ulaşabiliyor. Bu da SMA hastalığını günümüzün en çaresiz hastalıklarından birisi yapıyor.

Canlı yayın bağlantısı: