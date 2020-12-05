Dünyanın koronavirüse karşı en büyük umutlarından bir tanesi olan Pfizer/BioNTech aşısı, yeni bir dolandırıcılık kapısı oldu. Dark Web'de uyuşturucu tüccarlarının Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısını sattığı görüldü.

Dünya genelinde 1,5 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını, dünyanın birçok ülkesinde tekrar yükselişe geçmiş durumda. Geçtiğimiz 3 Kasım tarihinde dünya genelinde 690 binden fazla yeni koronavirüs vakası duyuruldu. Yine aynı gün içerisinde 12 bin 500'den fazla ölüm gerçekleşti.

Salgın, dünya genelinde etkisini ağır bir şekilde hissettirmeye devam ederken umut vaat eden çeşitli aşı çalışmaları da bulunuyor. Pfizer/BioNTech ortaklığında gerçekleştirilen aşı ise üstünde çalışılan aşılar arasında en umut vaat edenlerden bir tanesi. Üstelik insanlığın COVID-19 hastalığına karşı umudu olan bu aşının, internetin karanlık sokaklarında satışa çıktığı iddia ediliyor.

Pfizer/BioNTech aşısı Dark Web'de satılıyor

Şu an dünya genelinde koronavirüs aşısına ihtiyaç duyan binlerce insan bulunuyor. Betanews'ta yer alan habere göre ise Dark Web'deki uyuşturucu tüccarları, Pfizer/BioNTech'in COVID-19 aşısını satıyorlar. Üstelik buralarda aşının fiyatı 1.300 dolara (10 bin 140 TL) kadar çıkıyor.

Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği mRNA aşısı, 43 binden fazla katılımcının yer aldığı Faz 3 denemelerinde %95'lik bir etkinlik göstererek umutların yeşermesini sağlamıştı. Ancak yapılan açıklamalarda bu aşının -70 derecelik bir soğuklukta depolanması gerektiği ve buzdolabında sadece 5 gün dayanabildiği ifade edilmişti. Dolayısıyla Dark Web'de satılan aşının gerçek olma ihtimali yok.

DomainTools Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Chad Anderson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Dark Web'de yapılan alışverişlerle gelen ürünün satın alınan ürün olması konusunda herhangi bir güvence bulunmadığını söyledi. Gerçekten aşının satılıyor olmasının muhtemel olmadığını söyleyen Anderson, insanları Dark Web'de alışveriş yapmamaları konusunnda uyardı.