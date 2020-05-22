2020 Ford Kuga Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

ABD merkezli otomobil devi Ford, neredeyse tamamen yenilediği SUV modeli 2020 Ford Kuga'yı Türkiye'de satışa sundu. Farklı motor seçenekleri ile tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanan Kuga, Ford yetkili satıcılarında yeni sahiplerini bekliyor.

Otomotiv sektörünün hem en eski hem de en önemli isimlerinden bir tanesi olan Ford, Türkiye'de de ürünleri sevilen markalardan bir tanesi. Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de onlarca otomobil modeliyle sürücülerin karşısına çıkan şirket şimdi, Kuga'nın yenilenen versiyonunu Türkiye'de satışa sundu.

Ford, popüler SUV modelini iç tasarım ve dış tasarımın yanı sıra içerdiği teknolojiler ve motor açısından da güncelledi. Yani 2020 Ford Kuga, aynı isme sahip olsa da tamamen yeni ve farklı bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Dilerseniz hemen, yeni Kuga'nın sürücülere ne gibi özellikler sunduğuna yakından bakalım.

Karşınızda yenilenen Ford Kuga

Neredeyse tamamen yenilenen Ford Kuga, artık daha sportif bir yapıya sahip. Sürücülerin farklı beklentilerine hitaben yeni SUV modeline farklı motor seçenekleri eklenmiş durumda. Bu da aracın, istenirse şehirde istenirse de zorlu arazi koşullarında kullanılabilmesini sağlıyor. Ayrıca yenilenen Ford Kuga eskisine göre biraz daha hafifletilmiş durumda.

2020 Ford Kuga, dört farklı motor seçeneği ile geliyor. Bunlar 1.5 litre EcoBoost benzinli, 1.5 litre EcoBlue dizel, 2.0 litre Ecoblue dizel ve 2.5 litre PHEV benzinli motor olarak karşımıza çıkarken Kuga, rakiplerine göre de en iyi verimliliği vadediyor. Böylelikle yeni bir Ford almayı düşünen vatandaşlar, yakıt masrafı açısından fazla düşünmek zorunda kalmayacaklar.

Motor ve tasarım güncellemeleri, iç tasarımda yapılan değişikliklerle bütünleşmiş durumda

Her şeyden önce şunu belirtmek gerekiyor ki yenilenen Kuga eskisine oranla biraz daha büyük bir araç. Bu da sürücü ve yolcular için daha geniş bir iç mekan anlamına geliyor. Ayrıca Kuga, teknolojik özellikler açısından da beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

Kuga'nın iç tasarımına baktığımız zaman doğrudan Apple CarPlay ve Android Auto desteği gözümüze çarpıyor. Böylelikle sürücüler, iOS ya da Android platformları fark etmeksizin araçları ile telefonlarının bağlantısını yapabiliyorlar. Bluetooth bağlantı desteği sunan aracın 8 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekranı, kolay kullanımın yanı sıra eğlenceli bir deneyim sunuyor. Ayrıca yenilenen Kuga'da kablosuz şarj özelliği de yer alıyor.

Ford Kuga'nın etkileyici özelliklerinden bir tanesi gösterge paneli. Tam 12.3 inç büyüklüğünde olan gösterge paneli, büyüklüğü ile dünyada bir ilk olma özelliğine sahip. Ayrıca eğer araç içerisinde yüksek sesli müzik dinlemeyi seven biriyseniz, Kuga'nın iyi bir tercih nedeni olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü bu SUV, 575 watt gücünde 10 hoparlörlü bir ses sistemine sahip.

2020 Ford Kuga fiyatı

Ford Türkiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre otomobil devinin popüler SUV modeli Kuga'ya 269.300 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabilecek. Ayrıca eğer yenilenen Ford Kuga ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, sizleri burada bulunan haberimize bekliyoruz.