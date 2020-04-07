Joystick Kontrollü Hyundai Prophecy'e Detaylı Bakış (Video)

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, geçtiğimiz ay tanıttığı joystick kontrollü yeni elektrikli araç konsepti Prophecy ile gelecekteki vizyonunu gözler önüne önüne sermişti. Markanın Baş Tasarım Sorumlusu Luc Donckerwolke, mikrofonu eline aldı ve bu inanılmaz aracı tüm detaylarıyla bizlere anlattı.

Yarınlarını elektrifikasyon üzerine inşa eden markaların başında gelen Hyundai, yeni konsepti Prophecy ile hem kendi hem de otomotiv sektörünün geleceğine yönelik oldukça etkileyici bir projeksiyon sunmuştu. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz fütüristik araçlara dahi taş çıkartan bir tasarıma sahip olan otomobil, bilhassa iç mekan dizaynı ile kendisine hayran bırakıyor.

Her yönden mühendislik harikası olan Hyundai Prophecy, tamamen sürücü odaklı bir araç izlenimi veriyor. Prophecy’nin kokpiti, geleneksel iç mekanlardan radikal bir şekilde ayrılıyor. Otonom sürüş teknolojisine sahip olan elektrikli otomobil, standart bir direksiyon simidi yerine, joystick vasıtasıyla sezgisel bir sürüş deneyimi sunuyor.

Biri orta konsolda, diğeri ise kapı döşemesinde yer alan joystickler, sağa ve sola hareket ederek pratik bir kontrol olanağı veriyor. Hyundai, otomobildeki tüm işlevlerin yüzde 90'ının kumanda kollarındaki düğmelerle kontrol edilebildiğini söylüyor.

Prophecy’nin bilgi-eğlence ekranı otomobilin bir tarafından diğer tarafına doğru uzanıyor. Akıllı Duruş Bakım Sistemi adında bir teknolojiye sahip olan araç, koltuklarınızı, aynalarınızı ve baş üstü ekranlarınızı arzu ettiğiniz konuma göre otomatik olarak ayarlıyor. Prophecy’i 'Konfor' moduna aldığınızda ise araba kullanmadığınız varsayılarak, koltuklarınız yatırılıyor ve kokpitteki bütün dijital göstergeler devre dışı kalıyor.

Prophecy’nin en dikkat çeken detaylarından biri isecam açamıyor olmanız. Parçacık sensörleri bulunan bir hava filtreleme sistemine sahip olan fütürist araç, hava ve oksijen miktarını düzenli olarak filtreliyor. Hyundai’nin kullandığı Clean Air System-Temiz Hava Teknolojisi, kabindeki havayı dışarı atarken dahi filtreleyerek atmosfere gönderiyor.

Hemen aşağıda Hyundai’nin Prophecy hakkında paylaştığı videoyu bulacaksınız. Güney Koreli markanın Baş Tasarım Sorumlusu Luc Donckerwolke, konsept otomobili tasarlarken 1920'lerde ve 30'larda etkin olan Art deco sanat akımından ilham aldıklarını söylüyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, sizleri Prophecy’nin etkileyici tasarımını gözler önüne seren video ile başbaşa bırakalım.

Hyundai Prophecy'nin tasarımına detaylı bir bakış sunan video