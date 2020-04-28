2020 iPhone SE Sahiplerinin 'Haptic Touch' İsyanı

Apple’ın kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü ikinci nesil iPhone SE, çok ilginç bir şikayetle gündemde. Cihazı satın alan bazı kullanıcılar, bir simgenin üzerine bastırınca ikinci bir menü açılmasını sağlayan Haptic Touch özelliğinin çalışmamasından dert yanıyor. Peki, bu bir hata mı, yoksa kasıtlı bir değişiklik mi?

Yıllardır pek çok spekülasyona konu olan ikinci nesil iPhone SE, ha geldi ha geliyor derken kısa bir süre önce resmen raflardaki yerini aldı. iPhone 8’in modifiye edilmiş bir versiyonu olan telefon, iPhone 11’den bildiğimiz A13 Bionic çipe ve üçüncü jenerasyon Neural Engine’e ev sahipliği yapıyor.

Apple'ın anavatanı ABD'de 399 dolar, Türkiye'de ise 5.299 TL gibi bir fiyat etiketi ile gelen 2020 ‌iPhone‌ SE, cebinden fazla para çıkarmadan kompakt bir amiral gemisine sahip olmak isteyenler için adeta biçilmiş kaftan. Ne var ki, bugünlerde bazı ikinci nesil iPhone SE sahipleri çok tutulan ve kullanılan bir özelliğin eksikliğinden dem vuruyor: Haptic Touch.

Yeni iPhone SE'lerde Haptic Touch özelliği yok mu?

Bilmeyenler için Haptic Touch; bir uygulama simgesinin veya bildirimin üzerinde parmağınızı güçlü bir şekilde bastırdığınızda ikinci bir menünün açılmasını sağlıyor. Bu da, normalde uygulamanın içinden yapmanız gereken bazı işlevlerin doğrudan ana ekranda açılmasına imkan tanıyor. Ancak gelen şikayetlere göre 2020 iPhone SE kullanıcıları bu hayat kurtarıcı özellikten faydalanamıyor.

Haptic Touch özelliğinin iPhone 11'deki kullanımına bir örnek

Reddit ve benzeri forumlardaki pek çok kullanıcı bu eksiklikten dert yanıp, telefonlarında bir sorun olduğunu düşünerek Apple’a başvurduklarını söylüyor. Pek çok insanın gözünden kaçırdığı bu durum, aslında bir hata değil; bizzat Apple tarafından yapılan bir değişikliğin sonucu.

Apple, daha önce yaptığı açıklamada Haptic Touch özelliğinin yeni nesil iPhone SE’de olmayacağını zaten söylemişti. Apple Destek sayfasına girdiğinizde de söz konusu özelliği destekleyen cihazlar arasında 2020 iPhone SE'nin yer almadığını görebiliyorsunuz. Cupertinolu şirketin neden böyle bir tasarrufta bulunduğu ise merak konusu.

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