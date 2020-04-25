Apple, uzun süredir merakla beklenen yeni modeli iPhone SE 2020’yi geçtiğimiz hafta duyurmuş ve teknoloji çevrelerinden pek çok olumlu yorum almıştı. Firma, 40 ülkede cihazın satışına başladı. Diğer taraftan, Samsung S20 Ultra ve Pixel 4 akıllı telefonlarıyla karşılaştırılan cihazın benchmark sonuçları belli oldu.

Bir iPhone SE incelemesinden alınan yeni benchmark sonuçlarına göre, söz konusu akıllı telefon, her Android işletim amiral gemisi telefonunu çeşitli CPU ve GPU performansı karşılaştırmalarında geçmeyi başardı. İhtiyaç duyulan daha küçük ekran çözünürlüğü, diğer amiral gemisi iPhone 11 modellerine göre daha düşük olduğundan, iPhone SE’nin yoğun GPU benchmark sonuçlarında bile daha iyi performans gösterdiği ortaya çıktı.

Gücünü A13 Biyonik işlemciden alan iPhone SE, küçük bir cepte etkin güç olarak nitelendiriliyor. Cihaz, daha küçük boyut ve daha düşük fiyat etiketine rağmen, aynı çalışma hızlarına ve çekirdek sayısına sahip iPhone 11 ile aynı işlemciyi barındırıyor. A13 Bionic SoC işlemcisinin 2,66 GHz ve 8 MB L2’de 2 kat güçlü performans, 1.73 GHz ve 4MB L2’de ise 4 kat verimliliğe sahip olduğu belirtildi.

iPhone SE'nin benchmark sonuçları belli oldu:

Samsung, Huawei, ASUS, Sony, LG, Google ve OnePlus’ın amiral gemileriyle karşılaştırılan iPhone SE, listede birinci oldu. Öyle ki, iPhone 11’i bile geçmeyi başardı. Ek olarak Apple’ın ürününün, Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti barındıran Samsung Galaxy S20 Ultra’dan iki kat daha hızlı olduğu gözler önüne serildi. Tarayıcı tabanlı web performansı karşılaştırmasına göre de iPhone SE, iPhone 11’e üstün geldi.

iPhone SE ayrıca, 4 çekirdekli bir Apple GPU tarafından da destekleniyor, ancak cihazda kullanılan RAM 3GB, bu da iPhone 11'den 1GB daha az. iOS cihazları, Android amiral gemileri gibi iyi performans için 12 GB RAM'e ihtiyaç duymuyor. Bu yüzden iPhone SE, Android işletim sistemli cihazlardan daha iyi performans gösterecek kadar RAM'e sahip.