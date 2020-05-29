Apple'ın yaklaşık bir ay önce duyurduğu uygun fiyatlı akıllı telefonu "2020 iPhone SE", Türkiye'de satışa sunuldu. Hem Apple'ın sitesi hem de diğer e-ticaret sitelerinden satın alınabilen telefon, 5.299 TL başlangıç fiyatına sahip.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yaklaşık bir ay önce gerçekleştirdiği duyuru ile 2020 iPhone SE'yi gün yüzüne çıkardı. Uygun fiyatlı iPhone olarak nitelendirilen cihaz, özellikle eski iPhone'larını çok da yüksek bir bedel ödemeden güncellemek isteyen tüketicileri hedefleyerek piyasaya sürüldü.

4.7 inç büyüklüğünde retina ekrana sahip olan telefon, HD çözünürlük sunuyor. iPhone 6'dan bu yana alışık olduğumuz kalın çerçeveli tasarımla gelen 2020 iPhone SE, IPS LCD panelli bir ekran ile geliyor. Ayrıca bu ekranın hemen alt tarafında, yeni nesil iPhone'larda göremediğimiz bir ana ekran tuşu ve Touch ID sensörü de yer alıyor. 2020 iPhone SE'nin görünüş itibarıyla iPhone 8'den pek de farkı olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Apple, uygun fiyatlı iPhone'unda performansı daha ön planda tuttu. Bu bağlamda yeni telefonunu A13 Bionic işlemcisiyle donatan şirket, iPhone SE'yi uzun yıllar kullanılabilir kılmak istiyor. Ayrıca şirket, yeni akıllı telefonunda 64 GB, 128 GB ya da 256 GB'lik depolama alanı seçenekleri sunuyor. Yani kullanıcılar, 2020 model iPhone'da bir depolama sorunu yaşamayacaklar.

2020 model iPhone SE, 12 MP çözünürlüğünde geniş açılı bir ana kameraya sahip. Bu kamera tüketicilere, 5x dijital yakınlaştırmanın yanı sıra bokeh, otomatik netleme ve OIS gibi özellikler sunuyor. Telefonun ön kamerası ise 7 MP çözünürlüğünde. Bu noktada iPhone SE'nin kamerasının beklenenden daha iyi bir performans sunacağını ifade edebiliriz.

iPhone SE teknik özellikleri

Ekran: 4,7 inç Retina HD, 1334 x 750 çözünürlük, 326 ppi, 625 nit

İşlemci: Apple A13 Bionic

Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 12 MP, f/1,8

Ön Kamera: 7 MP, f/2,2

Bağlantı: 2x2 MIMO özellikli 802.11ax Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

İşletim Sistemi: iOS 13

Renkler: Beyaz, Siyah, (PRODUCT)RED

Boyutlar: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm

Ağırlık: 148 gram

2020 iPhone SE Türkiye fiyatı

Tüm bu özelliklere sahip olan 2020 iPhone SE'nin Türkiye fiyatı; 64 GB modelde 5.299 TL, 128 GB modelde 5.749 TL ve 256 GB modelde 6.599 TL olarak açıklandı. Bu fiyat etiketi, cihazın Türkiye'de de 'uygun fiyatlı iPhone' olarak değerlendirilmesinin kısmen önüne geçse de hem üst düzey iPhone modellerinin hem de amiral gemisi Android telefonların fiyatını düşündüğümüzde kabul edilebilir bir fiyat olduğunu söyleyebiliriz.