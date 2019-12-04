Opel, önümüzdeki ay Brüksel Otomobil Fuarı’nda tanıtacağı 2020 Insignia’nın görüntülerini paylaştı. 2020 Insignia’nın görünüşünde, 2016’da tanıtılan Insignia’ya göre bazı değişiklikler olduğu görülüyor.

Opel, lüks ve geniş iç hacmine sahip D segmenti aracı Insignia’nın 2020 modelinin görüntülerini yayınladı. Yayınlanan fotoğraflar, Insignia’nın tasarımında bazı küçük değişiklikler olduğunu gösteriyor. Otomobilde yapılan bu küçük değişiklikler, aracın ön kısmında odaklanmış gibi görünüyor.

2020 Insignia’da aracın ön kısmında bulunan ızgara ve farlar revize edilmiş görünüyor. Aracın ızgarası, yeni krom süslemelerle yeni bir görünüme kavuşmuş durumda. Aracın yuvarlak sis farları ve diğer aydınlatma elemanları aynı konumlarında kalırken biraz daha keskin hatlara kavuşmuşlar. Opel 2020 Insignia’nın tampon bölümde de küçük değişiklikler yapılmış. Aracın arka tamponu artık çift egzoz barındıracak bir yapıya kavuşmuş görünüyor.

Aracın iç kabinine ait fotoğraflar paylaşılmadı. Ancak aracın kabininde kablosuz telefon şarj cihazı ve yenilenmiş multimedya merkezi olacağı açıklandı. 2020 Insignia’da aynı zamanda yenilenmiş bir geri görüş kamerası da bulunacak. Aracın motoru ile ilgili olan bilgiler ise hala gizli tutuluyor. Bu nedenle aracın motor kısmında herhangi bir yenilenme olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Gelecek ay yapılacak Brüksel Otomobil Fuarı’nda 2020 model Opel Insignia hakkında daha fazla bilgi paylaşılacak. Opel Insignia’nın 2020 modelini bekleyenler ise o tarihe kadar Opel’in yayınladığı fotoğraflarla yetinmek zorunda kalacaklar.