Yeni bir araştırma, Mısır'daki piramitlerinin en büyük gizemlerinden birini aydınlatma potansiyeline sahip. Bulgular, piramitlerin nasıl inşa edildiğine dair bilgiler sunuyor.

4000 yılı aşkın süre önce yapılan Mısır Piramitleri’nin nasıl inşa edildiği tarihin en çok merak edilen konularından biriydi. Hâlihazırda bazı kabul edilebilir teoriler olsa da düzenli olarak da bu gizemi aydınlatmak için çalışmalar sürdürülüyordu. Bunlara bir yenisi daha eklendi.

ABD’deki Kuzey Carolina Wilmington Üniversitesi tarafından yürütülen çok uluslu bir araştırma, Giza da dahil Mısır’daki 31 piramidin nasıl inşa edildiğine dair yeni bilgiler sundu. Çalışma, Communications Earth & Environment üzerinden yayımlandı.

Nil Nehri’nin kaybolan bir kolu sayesinde yapılmış olabilir

Çalışmada görev alan bilim insanlarının bulgularına göre piramitler, Nil Nehri’nin uzun süre önce kaybolmuş olan bir kolu sayesinde inşa edilmiş olabilir. Mısırlıların devasa taş bloklarını nasıl taşıdığını potansiyel olarak çözebilecek bu kola “Ahramat” ismi verildi. Piramitlere çok yakın bir bölgede olduğu aktarılırken günümüzde çöl ve tarım arazilerinin altında kaldığı eklendi.

Bu, araştırmacıların uzun süredir üzerinde durduğu bir ihtimali destekler nitelikte. Uzun yıllardır, piramitlerin inşasında kullanılan taş blokların ve diğer malzemelerin yakınlardaki bir su yolu üzerinden taşınmış olabileceği düşünülüyordu.

Nehrin yeni keşfedilen kolunu haritalandırabilmek için radar uydu görüntüleri, tarihi haritalar, jofizik etüt gibi tekniklerden yararlanıldı. Bu bölümün, binlerce yıl önce yaşanan büyük kuraklık ve kum fırtanalarının ardından kaybolduğu ifade edildi. Araştırma ekibinden Dr. Suzanne Onstine de BBC’ye verdiği demeçte, “Nehir kolunun lokasyonunu tespit edip inşaat malzemeleri ve işçileri taşıyan bir su yolu olduğunu kanıtlayan verilere ulaşmamız, piramitlerin nasıl inşa edildiğini açıklamamıza yardımcı oluyor.” ifadelerini kullandı.