Google'ın telefon görüşmelerini anlık olarak dinleyip olası dolandırıcılıklar için uyaran özelliği, gizlilik savunucularının tepkisini çekti. Pek çok kişiye göre bu özellik, kötüye kullanıma çok müsait.

ABD merkezli teknoloji devi Google, I/O 2024 etkinliklerinde ilginç bir özellik duyurdu. Detaylarını haberimizin sonunda bulabileceğiniz bu özellik, en basit anlatımı ile yapay zekânın telefon görüşmelerinizi dinlemesini ve olası bir dolandırıcılık hâlinde sizi uyarmasını sağlıyordu.

İşte henüz test aşamasında olan bu özellik, gizlilik savunucularının tepkilerinin merkezine yerleşti. Google'a göre yeni özellik, tamamen cihaz içinde çalışacak, gizliliği koruyan bir güvenlik önlemiydi. Ancak gizlilik savunucuları, durumun böyle olmayabileceğini söylüyorlar.

"Hükûmetler de görüşmeleri dinleyebilir"

Pek çok gizlilik savunucusuna göre Google'ın yeni özelliği, art niyetli amaçlar için de kullanılabilir. Mesela hükûmetler veya bilgisayar korsanları, Google'ın özelliğini kopyalayarak insanları dinleyebilirler. Bu arada; Google'ın bu tür durumlar için nasıl çalışmalar yürüttüğünün belli olmadığını özellikle belirtelim. Şirket, gündeme getirilen gizlilik endişeleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Evet, gizlilik savunucularının ortaya attığı fikir doğru. Ancak algoritmaların olduğu bir dünyada her şeyin mümkün olduğu gerçeğini de unutmamak gerekiyor. Google'ın Telefon uygulaması, belki de uzun zamandır kullanıcıyı dinliyordur. Bunun aksini kim ispatlayabilir...