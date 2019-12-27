2020 Yılı İşsizlik Maaşı Belli Oldu

İşten çıkarılan ve bu sırada herhangi bir kusuru bulunmayan vatandaşların alabildiği işsizlik maaşının 2020 yılındaki bedeli açıklandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre işsizlik maaşı, en düşük 1.168 TL en yüksek 2.336 TL olarak belirlenmiş durumda.

Türkiye, dün itibarıyla 2020 yılında alınacak olan asgari ücreti öğrendi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre asgari ücretle çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 2020 yılında net 2.324 TL alacaklar. Bu rakamın açıklanmasının hemen ardından vatandaşlar, işsizlik maaşının ne kadar olduğunu merak etmeye başladılar.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yer alan şartları taşıyan vatandaşlar, işsiz kaldıkları zaman belirli bir para alıyorlar ve bu paraya da "işsizlik maaşı" adı veriliyor. Vatandaşlar, yeni bir iş bulana kadar en azından bir süreliğine bu parayla geçimlerini sağlıyor, böylelikle maddi güçlerini tamamen yitirmemiş oluyorlar.

İşsizlik maaşı, damga vergisi haricinde herhangi bir kesintiye uğramıyor. Ayrıca vatandaşların işsizlik maaşlarına sadece nafaka durumunda haciz getiriliyor. Yani işsizlik maaşı, vatandaşlara en zor zamanında ufak da olsa nefes aldırıyor. Yapılan son açıklamalara göre ise işsizlik maaşının 2020 yılındaki bedeli, en az 1.168 TL en çok 2.336 TL olacak. Ücret, işsizlik maaşı şartlarına göre belirlenecek.

İşte işsizlik maaşı almanın şartları

Vatandaş, işsizlik maaşı almak istiyorsa kendi isteğiyle işten ayrılmamış olmalı. Ayrıca çalışanın, işten çıkarılma konusunda herhangi bir kusurunun da olmaması gerekiyor.

olmalı. Ayrıca çalışanın, işten çıkarılma konusunda herhangi bir kusurunun da gerekiyor. İşten çıkarmanın gerçekleştiği günden önceki 120 gün boyunca iş akdinin sürekli gerçekleşmiş olması gerekiyor.

boyunca iş akdinin sürekli gerçekleşmiş olması gerekiyor. Bir vatandaş, işsizlik maaşından faydalanmak istiyorsa son üç yıl içerisinde en az 600 gün boyunca işsizlik sigortası primini ödemiş olması gerekiyor.

boyunca işsizlik sigortası primini ödemiş olması gerekiyor. İşten çıkarılmanın gerçekleştiği gün itibarıyla, 30 gün içerisinde İŞKUR'a bireysel başvuru yapılması gerekiyor.

İşsizlik maaşını almaya hak kazandığınızı varsayalım. Bu maaş, yeni bir iş bulana kadar değil, belirli bir süre boyunca veriliyor. Eğer vatandaş, bu süre içerisinde iş bulursa, işsizlik maaşı doğal olarak kesilmiş sayılıyor. Dilerseniz şimdi de, işsizlik maaşının ne kadar süreyle verileceğinin belirlendiği şartlara bakalım.

600 gün sigortalı çalışan bir vatandaş, işsizlik sigortası primini yatırmışsa 180 gün

900 gün sigortalı çalışan bir vatandaş, işsizlik sigortası primini yatırmışsa 240 gün

1080 gün sigortalı çalışan bir vatandaş, işsizlik sigortası primini yatırmışsa 300 gün boyunca işsizlik maaşı alabiliyor.

İşsizlik maaşı almak isteyen vatandaşların, 30 günlük başvuru süresini atlamamaları gerekiyor. Çünkü 30 günlük sürenin aşılması durumunda bu durum, alınacak olan işsizlik maaşını doğrudan etkiliyor. Ayrıca işsizlik maaşına başvurulması durumunda, ilgili vatandaş İŞKUR kapsamına da alınıyor ve bu bağlamda iş bulabilmesi için yardımcı olunuyor.