Audi'nin Q4 planları, bundan tam 2 yıl önce 2017'de başlamıştı. Audi tarafından üretilen prototip araç, ilk kez Motor Authority tarafından görüntülendi. Görüntülerle kendine hayran bırakan Q4'ün bu modelinin 2021'de satışa çıkması bekleniyor.

Audi'nin yeni SUV aracı Q4, yeniden tasarlanan Q3 ile aynı yapı temel alınarak tasarlanmış. Araç, tasarımıyla kendine hayran bırakıyor. Q4'ün diğer otomobil üreticileri tarafından üretilen rakipleri ise BMW X2, Jaguar E-Pace, Lexus UX ve Mercedes-Benz GLA.

Q4'ün isminin altında ilginç bir de hikaye var. Audi, 2014 yılında TT Offroad konsepti ile bir araç tanıtmıştı fakat aracın ismini Q4 olarak açıklayamamıştı. Çünkü Q4 isim hakkı, Fiat Chrysler'a aitti. Audi'nin yeni aracına Q4 ismini koymuş olması, 2014'teki durumun çözüme kavuştuğunu gösteriyor. 2014'te tanıtılan araç aşağıdaki gibi görünüyordu. TT, bugün paylaşılan Q4 görselleri ile karşılaştırıldığında, Q4'ü TT'den ayırmak için gerçekleştirilern tasarım değişiklikleri göze çarpıyor.

Mekanik ve iç tasarımın Q3 ile çok benzer olduğunu söylemekte fayda var. Audi Q4'ün mekanik anlamda 2.0 litrelik turbo-şarjlı 252 beygirlik 4 silindirli bir motora sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca yüksek performanslı bir RS Q4 de beklenen bir diğer model. Bu modelin moturunun 5 silindirli turbo-şarjlı ve 400 beygir gücünde olması bekleniyor.