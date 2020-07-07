Mazda Meksika, yeni hatchback modelleri Mazda3 için fazla heyecanlanmış olacak ki, bugün ya da yarın gerçekleşmesi beklenen lansmana günler kala, 3 Temmuz'da aracın özelliklerini açıklayan bir video paylaştı.

Geçtiğimiz ay Mazda tarafından yayınlanan bir tanıtım, Mazda3’ün bu ayın 7’sinde ya da 8’inde tanıtılacağını gösteriyordu. Ancak Mazda Meksika, bu bilgiyi gözden kaçırmış olacak ki geçtiğimiz cuma günü yani 3 Temmuz’da bizzat Mazda Meksika Başkanı Miguel Barbeyto’nun Mazda3’ün özelliklerini anlattığı bir video yayınladı.

Videoda aktarılan bilgilere göre 2021 Mazda3, turboşarjlı, 2,5 litrelik dört silindirli bir motora sahip olacak. altı vitesli otomatik şanzımana sahip olan araç, ürettiği 227 beygirlik çekiş gücünü ve 420 Nm torku dört tekere eşit bir şekilde aktaracak.

Barbeyto, videoda aracın manuel şanzıman seçeneğinden bahsetmiyor. Bu nedenle manuel şanzımanın, 186 beygir gücünde 2,5 litrelik bir motora sahip önden çekişli seçeneğe özel olabileceği söyleniyor. Ayrıca dört çekişli versiyonlarda yer alacak 2,5 litrelik turbo motorun, Mazda CX-5 ve CX-9’un 250 beygir güç üreten motorunun 227 beygir güç üreten bir versiyonu olacağı söyleniyor.

Eğer Mazda3’ün turbo motoru, mekanik olarak CX-5 ve CX-9’un motoruyla aynı özelliklere sahipse şirket, ekstra 23 beygirlik gücü yeni Mazda 3’ün performans paketine saklayabilir. Yani Mazda3’ün 250 değil 227 beygir gücünde olmasının tek nedeni, Mazda’nın öyle olmasını istemesi olacak. Bununla birlikte bugün ya da yarın Mazda3’ün küresel tanıtımı gerçekleştiğinde araç hakkında daha fazla bilgi alabileceğiz.

Mazda Meksika’nın yayınladığı Mazda3 videosu