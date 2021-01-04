İngiliz Otomobil Markası Morris Garages, Yeniden Türkiye'de

İngiltere menşeili otomobil markası Morris Garages, Doğan Holding distribütörlüğünde yeniden Türkiye'ye geliyor. Yapılan açıklamalara göre Türkiye'de satışa sunulacak ilk MG modelinin ön siparişleri önümüzdeki ay başlayacak.

2005 yılında Çinli Nanjing Otomobil Grubu’na satılan ve o dönemden bu yana farklı şirketlerin ortaklığında ticari yaşamını sürdüren İngiltere orijinli otomobil markası Morris Garages ya da kısaca MG, uzun bir sürenin ardından Türkiye’ye geri dönüyor.

Doğan Holding tarafından yapılan açıklamada, Doğan Holding Otomotiv Grubu’nun Morris Garages markasının Türkiye distribütörlüğünü aldığı duyurulurken; Türkiye’de satışa sunulacak ilk modelin de yüzde 100 elektrikli bir SUV olan ZS EV olacağı aktarıldı.

MG modellerinin Türkiye fiyatları ocak sonu-şubat başı belli olacak

Morris Garages’ın Türkiye’ye dönüşü ile ilgili açıklamalar bizzat Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Kağan Dağtekin’den geldi. “Ocak ayında online satış platformumuz aracılığıyla elektrikli ZS EV’yi ön satışa sunmayı hedefliyoruz.” diyen Dağtekin, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Mayıs ayı itibariyle ilk teslimatlara başlayacağız. MG’nin elektrikli SUV modeli ZS EV, sunduğu özellikler ve satış fiyatıyla çok ilgi çekecek. 2021 yılı içerisinde farklı MG modellerini Türkiye’ye getirmeyi hedefliyoruz. Bu sene MG markasıyla bin adede yakın satış hedefimiz var.”

MG’yi ulaşılabilir bir fiyat etiketi sunmayı hedeflediklerini ifade eden Dağtekin, “Çok kaliteli bir otomobile ulaşılabilir fiyatla sahip olunabilecek. Hedefimiz bu yönde, MG ile müzakerelerimiz de bu şekilde. İlk etapta, sene içerisinde ilk lansmanımızı elektriklilere yapacağız. Ardından benzinli modeller gelecek. İlk başta SUV’lar, ardından 2022’de heyecan verici sedan modelleri de hem benzinli hem elektrikli olacak. MG artık herkesin kabul ettiği elektriklileri dünyasına ağırlık veren bir ürün gamıyla geliyor.” dedi.

“MG ile ilgili hayalimiz; Türkiye’de üretim tesisi kurmak”

MG markalı ilk 5 otomobilin şimdiden Türkiye’ye geldiğini belirten Dağtekin, “Ocak sonu Şubat’ın ilk haftası gibi fiyatımızı açıklayıp ön sipariş toplamaya başlamayı düşünüyoruz. İlk teslimatlar ise Mayıs ayına planlandı. İlk getireceğimiz modelin adı ZS EV. Yüzde 100 elektrikli ve SUV bir model. Vitara’dan 20 cm daha uzun, iç hacmi oldukça geniş, bildiğimiz bir SUV’un tüm özelliklerini geleceğin teknolojisi ile harmanlayan bir model.

Bugün bizlerin yani 4-5 kişilik ailelerin rahatlıkla kullanabileceği, alıştığımız otomobilden bize sunduğu bütün imkanları, hatta fazlasını sunan bir araç olacak ZS EV. Türkiye’nin önemi özellikle pandemi sonrasındaki yeni dünya düzeninde biraz daha arttı. Lojistik ve üretim anlamında Avrupa’nın yanıbaşında büyük avantaja sahibiz. MG ile ilgili hayalimiz; Türkiye’de iyi bir hacim yakalayıp inşallah bir üretim tesisini burada, Avrupa’ya da hizmet verecek şekilde kurmayı hayal ediyoruz” diyerek uzun vadeli hedeflerini de aktarmış oldu.

2021 yılı sonuna kadarki satış hedeflerini de açıklayan Dağtekin sözlerini, “İlk sene için elektrikli yani bu sene 500 adedi yakalamayı hedefliyoruz. İlk orijinal planımız ocak ayında lansmanı yapmaktı ama çeşitli sebeplerle Mayıs’ta getireceğiz gibi görünüyor. Dolayısıyla bu rakam 350’ler seviyesine gelecektir. Talebi öngörmek kolay değil.

Geçmişe bakarsak bu kadar EV satmak henüz ilk senesindeki bir marka için zor ama biz geçmişe değil geleceğe ve trendlere bakarak ilerliyoruz. Sene sonunda devreye alacağımız benzinli model ile birlikte ilk sene mütevazı bir hedefimiz var 800-900 adet gibi.” ifadeleriyle tamamladı.