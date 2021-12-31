2021 yılını ardımızda bırakmaya hazırlanırken gelin, bu yıl dünyanın en fazla dinlediği müzik parçalarına bir göz atmak istedik. Listemizde yılların eskitemediği, videosuyla ve müziğiyle mest eden efsane bir 'şarkı' da bulunuyor.

Bir yılı daha sonlandırmamıza yalnızca saatler kaldı. Tüm kötülüğü ve iyiliğiyle sinemize çektiğimiz 2021 yılında yine hepimiz eğlenmek, bilgilenmek, müzik dinlemek ve her türlü faaliyet için internette bir araya geldik. Peki tüm dünyadaki internet kullanıcıları, 2021 yılında hangi müzikleri dinlemeyi tercih etti?

Müzik sektörü, 2021 yılını da oldukça aktif geçirdi ve sayısız yeni müziği bizlere kazandırdı. Elbette bu müzikler arasından yalnızca bazıları tüm dünyaya seslenmekte başarılı oldu. Bu yılın en öne çıkan isimleri arasında BTS ve The Weeknd yer alırken, en çok tıklanan müzikler arasında Crazy Frog ve Gangnam Style (50. sırada) gibi bir dönem hayatımıza hükmeden müzikler de yer aldı. Gelin, YouTube’da 2021 yılının en çok tık alan müziklerine bakalım:

2021 yılında YouTube’da en fazla dinlenen müzikler:

10. Crazy Frog - Axel F

Yayın tarihi: 17 Haziran 2011

17 Haziran 2011 2021 yılı izlenme sayısı: 584 milyon

9. BTS - Dynamite

Yayın tarihi: 21 Ağustos 2020

21 Ağustos 2020 2021 yılı izlenme sayısı: 602 milyon

8. The Weeknd - Save Your Tears

Yayın tarihi: 5 Ocak 2021

5 Ocak 2021 2021 yılı izlenme sayısı: 648 milyon

7. Badshah - Paani Paani | Jacqueline Fernandez | Aastha Gill

Yayın tarihi: 21 Mayıs 2021

21 Mayıs 2021 2021 yılı izlenme sayısı: 652 milyon

6. BTS - Butter

Yayın tarihi: 21 Mayıs 2021

21 Mayıs 2021 2021 yılı izlenme sayısı: 656 milyon

5. Chatak Matak | Sapna Choudhary | Renuka Panwar

Yayın tarihi: 20 Aralık 2020

20 Aralık 2020 2021 yılı izlenme sayısı: 706 milyon

4. Hanuman Chalisa I Gulshan Kumar I Harıharan

Yayın tarihi: 10 Mayıs 2011

10 Mayıs 2011 2021 yılı izlenme sayısı: 709 milyon

3. El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks

Yayın tarihi: 5 Nisan 2018

5 Nisan 2018 2021 yılı izlenme sayısı: 770 milyon

2. 52 Gaj Ka Daman | Pranjal Dahıya | Aman Jajı | Renuka Panwar | Mukesh Jajı | Sahıl Sandhu

Yayın tarihi: 2 Ekim 2020

2 Ekim 2020 2021 yılı izlenme sayısı: 937 milyon

1.Lut Gaye - Emraan Hashmi, Yukti | Jubin N, Tanishk B, Manoj M | Bhushan K | Radhika-Vinay

Yayın tarihi: 17 Şubat 2021

17 Şubat 2021 2021 yılı izlenme sayısı: 1 milyar 79 milyon

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