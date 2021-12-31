Bir yılı daha sonlandırmamıza yalnızca saatler kaldı. Tüm kötülüğü ve iyiliğiyle sinemize çektiğimiz 2021 yılında yine hepimiz eğlenmek, bilgilenmek, müzik dinlemek ve her türlü faaliyet için internette bir araya geldik. Peki tüm dünyadaki internet kullanıcıları, 2021 yılında hangi müzikleri dinlemeyi tercih etti?
Müzik sektörü, 2021 yılını da oldukça aktif geçirdi ve sayısız yeni müziği bizlere kazandırdı. Elbette bu müzikler arasından yalnızca bazıları tüm dünyaya seslenmekte başarılı oldu. Bu yılın en öne çıkan isimleri arasında BTS ve The Weeknd yer alırken, en çok tıklanan müzikler arasında Crazy Frog ve Gangnam Style (50. sırada) gibi bir dönem hayatımıza hükmeden müzikler de yer aldı. Gelin, YouTube’da 2021 yılının en çok tık alan müziklerine bakalım:
2021 yılında YouTube’da en fazla dinlenen müzikler:
10. Crazy Frog - Axel F
- Yayın tarihi: 17 Haziran 2011
- 2021 yılı izlenme sayısı: 584 milyon
9. BTS - Dynamite
- Yayın tarihi: 21 Ağustos 2020
- 2021 yılı izlenme sayısı: 602 milyon
8. The Weeknd - Save Your Tears
- Yayın tarihi: 5 Ocak 2021
- 2021 yılı izlenme sayısı: 648 milyon
7. Badshah - Paani Paani | Jacqueline Fernandez | Aastha Gill
- Yayın tarihi: 21 Mayıs 2021
- 2021 yılı izlenme sayısı: 652 milyon
6. BTS - Butter
- Yayın tarihi: 21 Mayıs 2021
- 2021 yılı izlenme sayısı: 656 milyon
5. Chatak Matak | Sapna Choudhary | Renuka Panwar
- Yayın tarihi: 20 Aralık 2020
- 2021 yılı izlenme sayısı: 706 milyon
4. Hanuman Chalisa I Gulshan Kumar I Harıharan
- Yayın tarihi: 10 Mayıs 2011
- 2021 yılı izlenme sayısı: 709 milyon
3. El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks
- Yayın tarihi: 5 Nisan 2018
- 2021 yılı izlenme sayısı: 770 milyon
2. 52 Gaj Ka Daman | Pranjal Dahıya | Aman Jajı | Renuka Panwar | Mukesh Jajı | Sahıl Sandhu
- Yayın tarihi: 2 Ekim 2020
- 2021 yılı izlenme sayısı: 937 milyon
1.Lut Gaye - Emraan Hashmi, Yukti | Jubin N, Tanishk B, Manoj M | Bhushan K | Radhika-Vinay
- Yayın tarihi: 17 Şubat 2021
- 2021 yılı izlenme sayısı: 1 milyar 79 milyon
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