2021 yılını ardımızda bırakmamıza yalnızca birkaç gün kaldı. Bizler de yeni yıla girmeden bu yılı son kez hatırlamak için 2021 başından bu yana yaptığımız paylaşımlar arasından en fazla beğendiğiniz paylaşımları derledik!

Yeniden bir yılın daha sonuna geldik. Ardımızda bırakmak üzere olduğumuz 2021, tüm dünya gibi Türkiye’de de gündemi yoğun bir yıldı. Bizler de siz takipçilerimizle hayatın içinden ve teknoloji dünyasından en iyi haberleri ve gelişmeleri hem YouTube kanalımız hem internet sitemiz hem de sosyal medya üzerinden paylaştık.

Bugün de şöyle küçük bir 2021 yılı gezisine çıkalım dedik. Yeni yıla girmeden, tarih yazarken yılı karıştırmaya başlamadan önce sizlerle Instagram ve Twitter hesaplarımızda 2021 yılında en çok beğenilen paylaşımlarımıza dönmeye karar verdik. Gelin, duyabileceğiniz en ilginç haberleri, çarpıcı verileri, ufak tefek esprileri ve çok daha fazlasını paylaştığımız Instagram ve Twitter hesaplarımızda en beğendiğiniz gönderilere dönelim ve 2021 yılını kısaca hatırlayalım.

Yazıya geçmeden, 2022'ye mutlu girmenizi sağlayacak çekilişimizi hatırlatalım:

Webtekno Instagram hesabında en fazla beğenilen gönderiler:

Karamsar bir yılın habercisi olan paylaşım:

Bundan 30 hafta önce yaptığımız bu paylaşımda 202 Dünya Mutluluk Raporu’nun sonuçlarına yer vermiştik. Bu sonuçlar, Türkiye’nin dünya sıralamasında 78. olduğunu gösteriyordu.

Türkiye’nin gündemi uzunca bir süre tek bir kişi üzerineydi:

2021 yılına damgasını vuran, uzunca bir süre Türkiye gündeminden düşmeyen Sedat Peker, IMDb’ye de düşmüştü. Bilinmeyen kişiler, Sedat Peker’in yayımladığı videolar için IMDb’de ‘mini dizi’ sayfası oluşturmuştu.

Gerçek hayatta GTA kavramını tüm şiddetiyle gösteren olay:

Yaklaşık 18 hafta önce Lübnanlı bir şahıs, kendisine yakıt vermeyen bir benzin istasyonuna füze atmıştı…

Amazon’un neden başarılı olduğunu anlatan Türkiye örneği:

E-ticaret hizmetinde Türkiye’ye gelmesiyle devrim yaratan Amazon, bu konuda neden üstün olduğunu, basit ama o zamanlar alışık olmadığımız bir şekilde gözler önüne sermişti.

Bir zamanlar internet tamamen karaya oturan Ever Given gemisinden ibaretti:

Süveyş Kanalı’nda karaya oturan ve tüm deniz trafiğini günlerce iptal eden, ticareti aksatan ve milyonlarca dolarlık zarar yaşatan Ever Given isimli koca gemiyi hatırladınız mı? İşte bir zamanlar tüm internet, bir kepçenin o dev gemiyi kurtarma çabasını konuşuyordu…

50 kuruş, 50 kuruştan daha değerli oldu:

50 kuruşa yatırım yapsaydınız, şu anda zengin olmuştunuz… Bu paylaşımı yapmamızın üstünden geçen 9 haftanın ardından 50 kuruşun maliyeti 1 TL’ye ulaştı.

Kripto para yatırımcılarının ıslık öttürse altında fikir arayacağı Elon Musk, açıkça tehdit edilmişti:

Elon Musk ‘Hi’ dese HI kripto para biriminin dakikalar içinde %50’yi aşkın değer kazandığı günlerde Anonymous, Elon Musk’a açık bir tehdit göndermişti.

Mülteci akını sırasında İran sınırındaki 43 kilometrelik duvar tamamlandı:

Türkiye’nin mülteci akınıyla karşı karşıya olduğu günlerde Türkiye’nin İran sınırına çektiği 43 kilometrelik duvar tamamlanmıştı.

Ufak bir Twitch yayıncıları rehberi:

Twitch dünyasına henüz atılmayanlar, ya da bu dünyada olup diğerlerine henüz şans vermeyenler için bir yayıncı listesi oluşturalım dedik.

Hasret sona erdi(!):

Yaklaşık 6 ay önce, Çiftlik Bank kurucusu Mehmet ‘Tosuncuk’ Aydın, Brezilya’da teslim olmuştu. Mehmet Aydın, şu anda tutuklu durumda.

Webtekno Twitter hesabında en fazla beğenilen gönderiler:

Elon "BadBoy71" Musk, yeni saçıyla Tesla'yı zarara uğrattı:

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su, sosyal medyanın kralı Elon Musk, sessizce saçını kestirmişti. Fakat o saç stili, Tesla yatırımcılarını pek de memnun etmedi.

Kısa süreliğine Twitter'ın bitki örtüsünü değiştiren animasyon:

Twitter'da gizli bir kodun ortaya çıkmasıyla birlikte her bir Tweet, bu kodla atılmaya, her bir beğeni de rengarenk patlamaya başlamıştı.

Fenerbahçe, Twitter'da en çok etkileşim alan takım olmuştu:

Fenerbahçe, 2021'in ilk 6 ayında 74,2 milyon etkileşimle Twitter'da en fazla etkileşim alan spor takımı olmayı başarmıştı.

İnternetin iki efsanesinden ilginç bir karar gelmişti:

Genetik bozuklukları nedeniyle çocuk gibi gözüken ve internetin konuştuğu isimler haline dönüşen 17 yaşındaki Abdu Rozik ve 18 yaşındaki Hasbulla Magomedov, kavga etmeye karar verdiklerini duyurmuştu.

Bu aşamadan sonra son günlere daha da yaklaşıyoruz: Doların artmasıyla birlikte Apple, ürün satışlarını durduruyor:

Dolar yavaş yavaş 13'e doğru tırmanırken Apple, birkaç gün sürecek bir şekilde Türkiye'deki satışlarına ara vermişti. Ardından satışlar, zamlarla birlikte devam etmişti..

Türk genci kurdan dert yanarken diğer yanda Avrupa:

Türkiye'de gençlerin son yıllardaki gündemi fiyatlar nedeniyle istediklerine erişememek olurken Avrupa'da bu kıskandıran öneri ortaya atıldı.

Twitter'ın platformla oyuncak gibi oynadığı dönemde Apple etkinliği de araya kaynadı:

Reaksiyonlar özelliğiyle oyuncak gibi aç kapa oynayan Twitter, bu sırada düzenlenen Apple etkinliğinin özel animasyonunu da deneyimleyememize neden oldu.

Hazine Bakanı'nın Türkiye gündemi olan 'Üzülürüm' cevabı:

Geçtiğimiz haftalarda aniden Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Nureddin Nebati, güncel ekonomik model hakkındaki 'Ya tutmazsa?' sorusuna 'Üzülürüm.' cevabını vermişti. Hepimiz üzülmüştük.

"Araba mı? O ne?" dediğimiz bir geleceğe doğru giderken:

Asgari ücretin 2.825 TL olarak uygulandığı, 2022 için 4.250 TL olarak belirlendiği ülkemizde otomobil fiyatları, bu sayıların 100 katı üzerinde..

Çarpım tablosunu yeni yeni aştığımız günlerden..

Dolar peşi sıra rekorlar kırarken artık çarpım tablosuna bile bakamaz olmuştuk. Çünkü 10 TL seviyesi bile aşılmış, 11'ler gelmişti. Tabii bu Tweet'in ardından 18'leri de gördük.. Şimdiyse 11-12 arasında dolaşıyoruz.