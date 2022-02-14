Apple'ın önümüzdeki aylarda üç yeni Mac ile karşımıza çıkacağına dair yeni haberler geldi. Bu yeni bilgiler, Apple tarafından hazırlanan bir belgede ortaya çıktı.

Apple, 2022'de de yeni teknolojilerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Gelen bilgiler de Apple'ın yine teknoloji meraklılarını heyecanlandıracak gelişmeler üzerinde çalıştığını gösteriyor. Geçtiğimiz ay içerisinde ortaya çıkan Apple patentleriyle, yeni iPhone SE 3’ün, yeni iPad’in ve yeni AirPods Max 2’nin geleceğini aktarmıştık.

Yeni iPhone, iPad, AirPods Max 2 ve Mac cihazların tanıtılacağı Apple etkinliğinin önümüzdeki ay gerçekleşeceği düşünülüyor. Etkinliğin tarihi için ise Mart ayının 8’ine işaret ediliyor. Şimdi ise 2022'de Apple'dan gelecek ürünler listesinde yeni Mac cihazlar olacağına dair yeni bir gelişme yaşandı.

Üç yeni Mac yolda

Avrasya Ekonomi Veri Tabanı (EEC) içerisinde keşfedilen ve doğrudan Apple tarafından hazırlanan belgelere göre Apple, A2615, A2686, A2681 model numaralı 3 adet yeni Mac modelini listeledi. Hazır Apple etkinliği de iyice yaklaşmışken Tim Cook’un yeni Mac’leri tanıtması fazlasıyla olağan. Zira geçtiğimiz yılda yeni iMac’ler ilkbaharda düzenlenen etkinlikte tanıtılmıştı.

Bu üç iMac modelinden ikisinin iMac Pro ve Mac Pro olacağı düşünülüyor. Üçüncü model için ise ortada birden fazla tahmin bulunmakta. MacBook Pro bildiğiniz gibi klasik 13 inç’lik versiyonunun yanı sıra 14 ve 16 inç’lik iki farklı yeni tasarımıyla karşımıza çıkmıştı. Bu üçüncü modelin de benzer bir durum olabileceğı düşünülüyor.