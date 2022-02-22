2022 Ford Ranger Tanıtıldı: İşte Tasarım ve Özellikleri

Ford, 2022 model Ranger Raptor'u tanıttı. Tasarım açısından 2022 Ranger ile aynı olan pick-up, motor özellikleriyle ise tam bir canavar. Yaz mevsiminde piyasaya sürülecek Ranger Raptor'un fiyatı ise şimdilik gizemini koruyor.

ABD'li otomobil devi Ford, düzenlediği bir etkinlikte sevilen pick-up modeli Ranger'ın yüksek performanslı versiyonu olan Ranger Raptor'u tanıttı. Tasarım olarak 2022 model Ford Ranger'a çok benzeyen pick-up, motor özellikleriyle özellikle de sert kullanım seven tüketicileri memnun edecek gibi görünüyor.

Aracın tasarımına genel olarak baktığımızda; artık klasikleşen Ford Ranger tasarımını tam anlamıyla görüyoruz. İri bir logo ve bu logoya eşlik eden ızgara, siyah jantlar ve açık bagaj, 2022 model Ford Ranger Raptor'da bizleri karşılıyor. Şirketin Ranger'da birkaç yıldır kullandığı şerit LED tasarımı da yeni modelde kendine yer bulmuş durumda.

Karşınızda 2022 model Ford Ranger Raptor

Ford Ranger Raptor'un iç tasarımına baktığımızda aracın kalıbına yaraşır genişlikte iç hacimle karşılaşıyoruz. Hayalet gösterge ekranına sahip pick-up, orta konsolda ise oldukça büyük bir multimedya ekranı içeriyor. Bu arada; hayalet gösterge ekranının 12,4 inç büyüklüğünde olduğunu belirtelim.

Aracın motor seçeneklerine baktığımızda, Ford Ranger Raptor'un tam anlamıyla bir canavar olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda; bu araçta yer alan 3.0 litrelik V6 EcoBoost motor, 288 beygir güç ve 491 Nm tork değerine sahip. Bu da Ford Ranger Raptor'u en güçlü pick-up modellerinden bir tanesi haline getiriyor. Bu arada; Ford Ranger Raptor'un 10 ileri vitesli otomatik şanzımanla geldiğini, 7 farklı sürüş moduna sahip olduğunu söylemek gerek. Ayrıca bu modelde çift turbo teknolojisi de sunuluyor.

2022 model Ford Ranger Raptor, yaz mevsimi itibarıyla piyasaya sürülecek. Şirket, dizel motorlu Ranger Raptor'un ise 2023 yılında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Pick-up aracın fiyatı ise şimdilik gizemini koruyor.