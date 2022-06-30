LGS Sonuçları Açıklandı: İşte Sosyal Medyadaki Paylaşımlar

2022 yılı LGS sınavı sonuçları bu sabah açıklandı. Kimi öğrencinin keyiflendiği, kimi öğrencinin ise üzüldüğü sonuçlar, sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan paylaşılan genel sınav istatistikleri de ayrı bir tartışma yarattı...

Öğrencilik hayatının ilk büyük sınavlarından birisi olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının bu yılki sonuçları açıklandı. Öğrencilerin en 'sıkı' dostluklarını kurdukları ve geleceğinin temellerini attığı lise eğitimini nerede alacağını belirleyen sınav, kimi öğrenciler için kötü, kimi öğrenciler için ise güzel sonuçlandı.

2022 LGS sınavının sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte elbette sosyal medyanın da gündemi oldu. Öğrenciler ve sınav sonuçlarını gören Twitter kullanıcıları, sınav hakkında tepkilerini sosyal medyadan paylaştı. Biz de hem eğlenceli hem de sınav hakkındaki bazı değerlendirmelerin bulunduğu tepkileri bir araya getirdik.

LGS sınavına gelen tepkiler:

LGS sınavında netler bu yıl da düştü:

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan veriler, LGS sınavında öğrencilerin ortalama netlerinin bu yıl da düştüğünü gösterdi. Öğrencilerin ortalama doğru cevap sayıları ve standart sapmaları şu şekilde oldu:

Türkçe (20 soru): Ortalama doğru cevap sayısı: 9,22

T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük (10 soru): Ortalama doğru cevap sayısı: 5,54

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10 soru): Ortalama doğru cevap sayısı: 6,45

Yabancı Dil (10 soru): Ortalama doğru cevap sayısı: 4,59

Matematik (20 soru): Ortalama doğru cevap sayısı: 4,74

Fen Bilimleri (20 soru): Ortalama doğru cevap sayısı: 9,50



Geçtiğimiz yıllarda ortalama doğru cevap sayıları ise şu şekildeydi:

Yukarıdaki tablo, Twitter’da bazı vatandaşların tepkisine neden oldu: