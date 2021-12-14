Keskin bir dış tasarıma sahip olan Opel Astra 2022, Opel’i hatchback’ler konusunda bir üst seviyeye taşıyacak gibi görünüyor. Bu yeni hibrit hatchback’in sahip olduğu özelliklere, lüks diyebileceğiniz birçok araç sahip değil. Dilerseniz gelin Opel Astra 2022’nin dikkat çeken özelliklerine ve fiyat listesine bir göz atalım.

Yeni Opel Astra hibrit, gerek sahip olduğu karizmatik tasarımı gerek sahip olduğu teknolojik özelliklerle çıtayı arşa çıkarıyor. Anlaşılan Opel, piyasaya yumruğunu vurmak istiyor. Araç şu anda Almanya başta olmak üzere birkaç ülkede ön siparişe açılmış durumda ve Opel’in açıklamasına göre 2022’nin başlarında dağıtıma başlanılacak.

2022 yılının ikinci çeyreğinde ülkemizde olması beklenen 2022 Astra'nın Türkiye fiyatları ise henüz belli değil. Aşağıda verdiğimiz fiyat listesi de Almanya için geçerli olan fiyat listesi. Bunları aradan çıkardığımıza göre gelin yeni Astra’nın dikkat çeken özellikleri ve fiyat listesine bir göz atalım.

Tasarım: Hem modern hem nostaljik

Dış tasarım:

Opel Astra, dış tasarım konusunda modernliği benimsemiş. Arabayı ilk gördüğünüzde ‘Bu kesin elektriklidir’ diyorsunuz çünkü klasik elektrikli araba tasarımına sahip. Kısık gözleri andıran farlar ve keskin çizgileriyle Opel Astra 2022, fazlasıyla karizmatik görünüyor.

İç tasarım:

Opel Astra 2022’nin iç tasarımı fazlasıyla modern. Ne sportif ne klas, sadece modern. Direksiyon arkası paneli tamamen dijital ve istediğiniz gibi şekillenebiliyor. Aracın koltukları tamamen deri kaplamaya sahip ve ısıtılabiliyor. Aracın içi sanki gelecekten fırlamış gibi görünüyor demek mümkün.

Konfor: Doktor ve terapistlere danışarak hazırlanmış koltuklar

Deri kaplamaya sahip olan aracın ergonomik koltukları, bir grup bağımsız doktor ve terapist komisyonu tarafından danışmanlık alınarak tasarlanmış ve sırt ağrısını en düşük seviyeye çekiyor ve ısıtılabiliyor. Yeni Opel Astra’nın iç dizaynında tamamen dijital bir sürücü paneli bulunuyor.

Bu panelin içinde dahili bir navigasyon sistemi bulunuyor ve araç uyduya sürekli bağlı oluyor. Bu panele dilerseniz akıllı telefonunuzu da bluetooth ile bağlayabiliyorsunuz ve telefonunuzu kablosuz şarj edebiliyorsunuz.

Güvenlik: 360 derecelik kamera ile rahat park edin

Yeni bir arabadan bekleyebileceğiniz gibi Opel'in yeni C-segment hatchback'i gelişmiş teknolojilerle dolup taşıyor. Yeni Opel Astra’da, abisi Insignia’dan alınmış matrix LED far teknolojisi bulunuyor ve bu farlar, far başına 84 ışık diyot yayıyor.

Stop/Start özellikli hız sabitleyici ile şehir içinde güvenli sürüş sağlarken, özellikle bilmediğiniz yerlere giderken kafanızı yoldan ayırmadan navigasyonu ve hız durumunu görebileceğiniz head-up gösterge ekranı size maksimum güvenlik sunuyor. Araçta bulunan 360 derecelik kamera sayesinde hem park edişiniz güvenli ve kolay bir hale geliyor hem de olası bir yaya kazası durumunda ani fren sistemi devreye giriyor.

Opel Astra performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Alman devi Opel, 2022 Astra'nın 110 beygir (81 kW) ile 225 beygir (165 kW) arasında değişen çıkışlı benzinli ve dizel paket seçenekleriyle satışa sunulacağını doğruladı. Opel tarihinde ilk kez, bir plug-in hibrit düzen mevcut olacak ve iki konfigürasyon da sunulacak. Güç aktarma sistemine bağlı olarak, altı vitesli manuel ve sekiz vitesli otomatik şanzımanlar seçenek olarak sunulacak. Yakıt tüketimi konusunda henüz bir bilgi yok.

Opel Astra 2022 fiyat listesi:

Opel Astra hibrit 1.6 turbo motorlu 8 vitesli otomatik şanzıman Edition paket: 36.710 € Elegance paket: 39.100 € GS Line paket: 40.330 € Ultimate paket: 44.410 €



Yeni kasasıyla Opel Astra 2022 özelliklerini ve fiyatlarını sizlerle birlikte detaylarıyla inceledik. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Modele gelen yenilikler tatmin edici mi? Fiyat ve özellikler tutarlı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!