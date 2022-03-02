2022 yılının ilk iki ayında Türkiye'de en çok hangi otomobil marka ve modellerinin tercih edildiği belli oldu. ODD verilerinden faydalanarak oluşturulan istatistikler, Renault'un zirvede olduğunu gözler önüne seriyor. Ancak en dikkat çeken husus Hyundai'da. Şirket, satışlarını yüzde 100'den fazla artırmayı başardı.

Türkiye'de bir süredir zorda olan otomobil sektörü, 2022 yılında büyük değişikliklere gebe olabilir gibi görünüyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerinden faydalanılarak oluşturulan ve 2022 yılındaki otomobil satışlarını gösteren listeler, Hyundai'nin Türkiye'de dikkat çeken bir çıkış yaptığını gözler önüne seriyor. Gelin hep birlikte, 2022 yılında Türkiye'de en çok satan otomobil markalar ve modellerine yakından bakalım.

Paylaşılan verilere baktığımızda, 2022 yılının 2021'den de sönük geçtiğini görüyoruz. Zira geçtiğimiz ay, 37 bin 641 otomobil satışı gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 44 bin 749 satış yapılmıştı. Ocak ve şubat aylarına birlikte baktığımızda ise 2021'de 80 bin 107 otomobil satışı olduğunu, 2022 yılında ise 66 bin 661 adet satış olduğuna tanıklık ediyoruz. Pazardaki daralma, yılın ilk iki ayı için yüzde 16,79 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Hem ayın hem yılın kazananı Renault

Paylaşılan verilere baktığımızda Renault'un hem Şubat 2022'de hem de 2022'nin ilk iki ayında en çok otomobil satan marka olduğunu görüyoruz. Buna göre; şubat ayında 5.396 adet otomobil satan Renault, yılın başından beri 9.442 satış gerçekleştirdi. Renault'u aylık bazda takip eden şirket Hyundai olurken Fiat, 2022'nin en çok satan ikinci markası oldu. Bu arada; Hyundai satışlarının 2022 yılında yüzde 175,22 arttığını belirtmeden geçmemek gerekiyor. Şirket, 7.852 adet satışla Fiat'ın ensesine yapışmış durumda. Fiat'ın 2022'de sattığı otomobil sayısı 7.914.

Şubat ayında en çok satan markalar

Renault: 5.396 satış

5.396 satış Hyundai: 4.182 satış

4.182 satış Fiat: 3.610 satış

3.610 satış Toyota : 3.274 satış

: 3.274 satış Dacia: 2.897 satış

2.897 satış Peugeot: 2.277 satış

2.277 satış Opel: 2.252 satış

2.252 satış Volkswagen: 2.131 satış

2.131 satış Honda: 1.805 satış

1.805 satış Skoda: 1.683 satış

2022'nin ilk iki ayında Türkiye'de en çok satan markalar ise şöyle

Renault: 9.442 satış

9.442 satış Fiat: 7.914 satış

7.914 satış Hyundai: 7.852 satış

7.852 satış Dacia: 5.645 satış

5.645 satış Toyota: 4.991 satış

4.991 satış Opel: 3.832 satış

3.832 satış Peugeot: 3.674 satış

3.674 satış Volkswagen: 3.349 satış

3.349 satış Honda: 3.119 satış

3.119 satış Citroen: 2.983 satış

Otomobil satışları ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki tablodan da ulaşabilirsiniz

Modeller bazında durum nasıl?

EBS Danışmanlık tarafından oluşturulan listelere baktığımızda, tüketicilerin modeller bazındaki tercihlerinin de değişmeye başladığını görüyoruz. İstatistiklere göre Toyota Corolla Sedan, Şubat 2022'nin en çok satan modeli oldu. 3.036 adet satışın gerçekleştiği Corolla Sedan'ı 2.818 satışla Renault Clio takip etti. Fiat Egea Sedan ise geçen ay 2.452 adet satabildi. Dacia Duster ve Hyundai i20 de listenin üst sıralarında yer aldı.

Şubat ayında en çok satan modeller

Toyota Corolla Sedan: 3.036 satış

3.036 satış Renault Clio HB: 2.818 satış

2.818 satış Fiat Egea Sedan: 2.452 satış

2.452 satış Dacia Duster: 2.169 satış

2.169 satış Hyundai i20: 1.496 satış

1.496 satış Renault Megane Sedan: 1.308 satış

1.308 satış Hyundai Bayon: 1.220 satış

1.220 satış Opel Corsa: 1.140 satış

1.140 satış Renault Taliant: 1.035 satış

1.035 satış Honda Civic Sedan: 1.030 satış

2022'nin ilk iki ayında Türkiye'de en çok satan modeller ise şöyle