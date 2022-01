2021 yılı oyun açısından oldukça kurak dönemdi. Koronavirüsüydü, sokağa çıkma yasağıydı derken 2020’den beri zamanın nasıl geçtiğini anlamaz olduk. Haliyle bu durum her şeyi etkilediği gibi belirtilerini oyun sektöründe de gösterdi.

2020 yılından bu yana piyasada ki düşüşler oyun sektörünü de etkiledi. Birçok oyun ertelendi hatta aynı sene içerisinde çıkamayan bile bir sürü oyun oldu. Fakat 2021 yılının da yakında sona ermesiyle 2022 yılı daha parlak gözüküyor.

2021 yılındaki oyun fuarlarında da biraz belli olduğu gibi 2022 yılı, eski senelere kıyasla oyun açısından oldukça zengin bir dönem olacak. Hatta yıl içerisinde bile sürpriz bir şekilde karşımıza çıkacak bir sürü ekstra oyun olabilir. Bizde merakımızı biraz gidermek için 2022 yılında çıkacak oyunlar hakkında ufak bir liste hazırlamaya karar verdik.

2022 yılında çıkacak oyunlar

God of War Ragnarok

Rainbow Six Extraction

Pokemon Legends: Arceus

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Life is Strange Remastered Collection

Dying Light 2 Stay Human

Sifu

Dynasty Warriors 9 Empires

The King of Fighter XV

Horizon Forbidden West

Elden Ring

Gran Turismo 7

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Tiny Tina’s Wonderland

S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chernobyl

Vampire: The Masquerade - Swansong

Saints Row

Sons of the Forest

Starfield

God of War Ragnarok: Kratos ve oğlunun İskandinav mitolojisindeki hikayesinin devamı

Çıkış Tarihi: 2022 (Tam tarih henüz açıklanmadı)

2022 (Tam tarih henüz açıklanmadı) Geliştirici: SIE Santa Monica Studio

SIE Santa Monica Studio Yayıncı: Sony

Kronolojik olarak serinin 9. oyunu olan God of War Ragnarok, bir önceki God of War oyununda başlayan, Kratos ve oğlunun İskandinav mitolojisindeki hikayesinin devamı ve söylenenlere göre İskandinav mitolojisi için çıkacak son oyun olacakmış gibi görünüyor. Ayrıca bir önceki oyunda kafada büyük soru işaretleri bırakan Atreus içinde sorular cevaplanacağa benziyor.

Rainbow Six Extraction: Alıştığımız Rainbow oyunlarından farklı olacak

Çıkış Tarihi: 20 ocak

20 ocak Geliştirici: Ubisoft Montreal

Ubisoft Montreal Yayıncı: Ubisoft

Rainbow Six Extraction, bir nevi ünlü Rainbow serisinin Left 4 Dead’i diyebiliriz. Operatörler aracılığıyla tek kişilik veya takım halinde çalışıp, ekibe öncülük edip parazitlere karşı hayatta kalmaya çalışıyoruz. Alışageldik Rainbow oyunlarından oldukça farklı olan Extraction, farklı bir tarzda oyuncuları etkileyecekmiş gibi duruyor.

Pokemon Legends Arceus: Bolca renkli bir açık dünya oyunu

Çıkış Tarihi: 28 Ocak

28 Ocak Geliştirici: Game Freak

Game Freak Yayıncı: Nintendo, The Pokemon Company

Pokemon Legends: Arceus, uzun süredir gördüğümüz Pokemon evrenini bir kez daha Nintendo Switch’de karşımıza çıkarıyor. Renkli ve açık dünyası ile bizi kucaklayan Pokemon Legends: Arceus yine yeni yeniden eğlenceli bir maceraya çıkmamızı sağlıyor.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection: İki oyunun remastered sürümü tek bir oyunda toplanacak

Çıkış Tarihi: 28 Ocak

28 Ocak Geliştirici: Naughty Dog

Naughty Dog Yayıncı: Sony

Popüler Uncharted serisinden, Uncharted 4: A Thief’s End ve Uncharted: The Lost Legacy’nin remastered versiyonlarını tek bir çatı altında toplayan Legacy of Thieve Collection, serinin rağbet gören oyunlarını günümüz koşulları altında bir kez daha gün yüzüne çıkarmayı planlamış gibi görünüyor.

Life is Strange Remastered Collection: Remastered sürümü yeni bir oyun motoru ile geliyor

Çıkış Tarihi: 1 Şubat

1 Şubat Geliştirici: Deck Nine

Deck Nine Yayıncı: Square Enix

Normal koşullarda serinin yeni oyunu True Colors ile birlikte çıkması beklenen Life is Strange Remastered Collection, geliştirici ekip Deck Nine tarafından ertelendi. Fakat yakın zaman 1 Şubat’ta çıkacağı netleşen oyunumuz, serinin klasiği olan Life is Strange ve Before The Storm’u yeni bir grafik motoru ile karşımıza çıkarıyor. Yeni hareket ve yüz animasyonları vaat eden Remastered Collection, eski versiyonlarına kıyasla daha atmosferik ve etkileyici bir sunum yapmayı planlıyor.

Dying Light 2 Stay Human: İlki çok tutunca ikincisini de yaptılar

Çıkış Tarihi: 4 Şubat

4 Şubat Geliştirici: Techland

Techland Yayıncı: Techland

2019’daki E3’den beri hayranlarının dört gözle beklediği Dying Light 2 Stay Human, her zamankinden daha sert ve dopdolu bir Dying Light dünyasını karşımıza çıkarıyor. Uzun süredir ertelemelerle boğuşan oyunlardan biri olan Dying Light 2, artık nihayet net bir tarihe ulaştı. Aksi bir olay yaşanmadığı sürece zombilerle kıran kırana savaştığımız başka bir macerayı 4 Şubat’ta bize ulaştıracakmış gibi görünüyor.

Sifu: Klasik dövüş sanatları ve akıcı saldırılar

Çıkış Tarihi: 8 Şubat

8 Şubat Geliştirici: Sloclap

Sloclap Yayıncı: Sloclap

Klasik dövüş sanatlarının en net bir şekilde sunmayı amaçlayan Sifu, gösterişli duvar koşuları veya imkansız hareketler ile göz boyamaya çalışmıyor. Bunun yerine akıcı saldırılar ve klasik dövüş sanatlarının metodlarını vaat ediyor. 8 Şubat’ta çıkışını gerçekleştirecek olan Sifu, aynı zamanda bağımsız bir yapım olduğu için merakla beklenen oyunlardan biri oldu.

Dynasty Warriors 9 Empires: Tek kişilik bir ordu

Çıkış Tarihi: 15 Şubat

15 Şubat Geliştirici: Koei Tecmo

Koei Tecmo Yayıncı: Koei Tecmo

Tarihi çok eskiye dayanan ve batı tarafında çok rağbet görmese de Asya’nın sevilen oyunlarından biri olan Dynasty Warriors serisi, yeni bir oyunla daha karşımıza çıkıyor. Batı tarafında çok alışa gelmedik bir oynanışa sahip olan Dynasty Warriors “tek kişilik ordu” benzetmesini oyun içerisinde ete kemiğe bürüyor diyebiliriz.

The King of Fighter XV: 2019 yılından bu yana beklenen dövüş oyunu

Çıkış Tarihi: 17 Şubat

17 Şubat Geliştirici: SNK

SNK Yayıncı: SNK, Koch Media

Street Fighter ve Mortal Kombat kadar olmasa da hatırı sayılır bir yere sahip olan King of Fighter serisi, dövüş oyun tarihinde oldukça büyük yer kaplayan oyunlardan bir tanesi. Nitekim çıkacak olan 15. oyunda bunu kanıtlar nitelikte. 2019’da ilk Teaser’ı yayınlanan oyunun çıkış sonunda 17 Şubat’ta netleştirildi.

Horizon Forbidden West: 4 yıl sonra yeniden robot avlıyoruz

Çıkış Tarihi: 18 Şubat

18 Şubat Geliştirici: Guerilla Games

Guerilla Games Yayıncı: Sony

Horizon Zero Dawn, çıkış yaptığı arada piyasada bomba gibi bir etki bırakmayı başaramamış olsa da kendine has teması ile gönülleri fethetmeyi de başarmıştı. İlk oyunun çıkışının üstünden 4 yıl kadar uzun bir süre geçmesinde rağmen adını yeniden hatırlatan oyunumuz. Güçlü ana karakteri ve kıyamet sonrası dünyası ile yeniden oyunculara robot avlatacak gibi görünüyor.

Elden Ring: Tamamen açık dünya ve akıcı bir savaş grafikleri deneyimi

Çıkış Tarihi: 25 Şubat

25 Şubat Geliştirici: From Software

From Software Yayıncı: Bandai Namco

Elden Ring, birkaç senedir adını sürekli andığımız ve kendisini sürekli merak ettiren bir oyundu. Souls-like türünü oyun camiasına kazandırmayı başaran From Software’in merakla beklenen yeni oyunu Elden Ring, sonunda 25 Şubat olarak net bir tarihe kavuştu. Dark Soul ve Sekiro’da elde ettiği başarıyı ve tecrübeyi adeta Elden Ring’de harmanlamayı amaçlamış olan From Software, özellikle oyunu tamamen açık dünya ve klasik souls oyunlarına kıyasla daha akıcı savaş dinamikleriyle farklı bir bakış açısı hedeflemişe benziyor.

Gran Turismo 7: Yarış tüm hızıyla devam ediyor

Çıkış Tarihi: 4 Mart

4 Mart Geliştirici: Polyphony Digital

Polyphony Digital Yayıncı: Sony

Yarış oyunu dendiğinde adeta parmakla gösterilir hale gelen Gran Turismo, her yeni çıkardığı oyunda hayranlarını sevindirmeyi başarmıştı. Hal böyle olunca serinin 7. oyununa karşı olan beklentiler de bir haylı yüksek oluyor. 4 Mart tarihinde çıkışını gerçekleştirecek olan Gran Turismo 7, yarış severlerin heyecanını yine doruğa çıkaracakmış gibi görünüyor.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Sonu önceki gibi olmasın...

Çıkış Tarihi: 18 Mart

18 Mart Geliştirici: Koei Tecmo

Koei Tecmo Yayıncı: Square Enix

Serinin eski oyunlarına kıyasla biraz daha düşük bir hype trenine sahip olan Stranger of Paradise, özellikle sıra tabanlı bir oynanış yerine direkt aksiyona sekanslarına sahip olmasıyla farklı bir tat yaratacağa benziyor. Bundan yıllar önce bir kez daha sıra tabanlı oynanışın dışına çıkan bir oyun denenmişti. Fakat sonu pek iyi olmamıştı. Umuyoruz ki Stranger of Paradise da aynı kaderi paylaşmaz.

Tiny Tina’s Wonderland: En değişik Borderlands evreni olabilir

Çıkış Tarihi: 25 Mart

25 Mart Geliştirici: Gearbox Software

Gearbox Software Yayıncı: 2K Games

Saçmalıkları ve absürtlükleri ile bildiğimiz Borderlands evreni yepyeni bir oyunla karşımıza çıkıyor. Borderlands 3’ün 2019 da elde ettiği başarıdan sonra serinin ikonik karakterlerinden biri olan Tiny Tina, Gearbox’ın yeni oyunu Tiny Tina’s Wonderland ile Borderlands dünyasını fantezi dünyasına taşıyor. Her zamanki 4 kişilik Co-op hikaye sunumu ile karşımıza çıkan Tiny Tina’s Wonderland en değişik Borderlands evreni olacakmış gibi görünüyor.

S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chernobyl: Aksiyon RPG hayranları sıkı dursun

Çıkış Tarihi: 28 Nisan

28 Nisan Geliştirici: GSC Game World

GSC Game World Yayıncı: GSC Game World

Zamanın en eski ve kaliteli RPG oyunlarından bir tanesi olan Stalker serisi, çok uzun bir süre boyunca tarihin tozlu sayfalarına gömülü kalsa da sonunda yeniden yükselişe geçiyormuş gibi görünüyor. RPG konusunda Fallout ile aynı muameleyi gören Stalker serisi yeni oyunu Heart of Chernobyl ile aksiyon RPG hayranları için hype trenini çağırıyor.

Vampire: The Masquerade - Swansong: Eski popülerliğini yakalayabilecek mi?

Çıkış Tarihi: 19 Mayıs

19 Mayıs Geliştirici: Big Bad Wolf

Big Bad Wolf Yayıncı: Nacon

Bir zamanların en çok konuşulan oyun serilerinden biri olan Vampire: The Masquerade serisi son zamanlarda yeniden piyasaya tutunmaya çalışıyor. Yakın zamanda çıkışını gerçekleştiren battle royale oyunu beklenenden daha kötü bir tepki alınca yeniden çıkartmak üzere bahar 2022’ye ertelendi. Swanson biraz daha sürpriz olan bir oyun olsa da Bloodline seriyi eski popülerliğine kavuşturacak oyun olabilir.

Sons of the Forest: Forest'ın devamı ama atmosferi daha farklı...

Çıkış Tarihi: 20 Mayıs

20 Mayıs Geliştirici: Endnight Games

Endnight Games Publisher: Endnight Games

Ünlü hayatta kalma oyunu Forest’ın devamı niteliğinde isimlendirilen Sons of the Forest, henüz hakkında çok bilgi sahibi olmasak da Forest’tan bilinen kadarıyla biraz rahatsız edici bir atmosfere sahip olacağı kesin. Üstelik bir süredir rastlamadığımız hayatta kalma oyunlarına da yeniden bir ışık yakacakmış gibi görünüyor.

Saints Row: Kendi çetenizin patronu olun

Çıkış Tarihi: 23 Ağustos

23 Ağustos Geliştirici: Volition

Volition Yayıncı: Deep Silver

Grand Theft Auto’nun suçla dolu dünyasına bir dolu saçmalık ekleyip kendi ününü kazanan Saints Row serisi, Volition aracılığıyla yeniden ete kemiğe bürünüyor. Her zamanki gibi patron olarak kendi çetemize liderlik edip dünyanın altını üstüne getiriyoruz. Saints Row, her zamanki çılgınlığın yanında bir tutam da günümüz temasını katıp önümüze servis etmeyi planlıyor.

Starfield: Herkes rol yapmaya doyacak

Çıkış Tarihi: 11 Kasım

11 Kasım Geliştirici: Bethesda Game Studios

Bethesda Game Studios Yayıncı: Bethesda Softworks

Bethesda’nın yeni franchise’ı olarak duyurduğu Starfield, arka planda Bethesda olduğu göz önünde bulundurulursa oynayan herkesi rol yapmaya doyuracağa benziyor. E3’teki duyurusundan bu yana, çıkardığı videolarla arka plan hikayelerini, kanlı savaşlarını ve galaktik gizemleri destekleyen Starfield, merak unsurunu her zaman yüksek tutmaya çalışıyor.