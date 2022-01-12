Citroen, popüler SUV modeli C5 Aircross'un tasarımını yeniledi. Adeta baştan yaratılan araç, artık parçalı far tasarımına sahip değil. Ayrıca iç tasarımda da dikkat çeken yenilikler var. 2022 model Citroen C5 Aircross, yaz mevsiminin başında piyasaya sürülecek.

Fransa merkezli otomobil üreticisi Citroen, Türkiye'de de çok satan C5 Aircross modelini güncelledi. Düzenlediği bir etkinlikte yeni SUV'unu tanıtan şirket, en çok da tasarımla gündeme gelecek gibi görünüyor. Zira 2022 model Citroen C5 Aircross, şirketin bir süredir kullandığı parçalı far tasarımını bırakmış durumda. Aracın yeni hali, pek çok otomobil tutkunu için eskisinden daha karizmatik bulunacak gibi duruyor.

2022 model Citroen C5 Aircross'un genel tasarımına baktığımızda, tek değişikliğin far olmadığını görüyoruz. Ön kısımda yepyeni bir tampon kullanan mühendisler, aracın aerodinamik yapısını iyileştirmiş durumdalar. Ayrıca tampondaki geniş ızgara ile de aracın daha kalıplı bir yapıya sahip olduğu hissi veriliyor. Yeni bir tasarıma sahip 18 inç jantlar, mat siyah tavan rayı ve kısmen değişmiş arka aydınlatma tasarımı, C5 Aircross'un yeniden yaratıldığını düşündürüyor.

Karşınızda yepyeni Citroen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross, iç tasarımda da bazı önemli yeniliklerle karşımıza çıktı. Büyüklüğü 10 inç olan yeni bir multimedya ekranıyla gelen SUV, vites topuzundan da arındırılmış durumda. Tüketiciler, orta konsoldaki küçük bir buton ile vites kontrolünü gerçekleştirecekler. Öte yandan; araç koltuklarının da artık daha iyi bir konfor sunduğu ifade ediliyor.

Citroen, neredeyse tamamen yenilediği SUV modelinin motor seçeneklerine değinmedi. Ancak bu aracın hibrit seçeneği ile satın alınabileceği ifade ediliyor.

Citroen'in yaptığı açıklamalara göre 2022 model C5 Aircross SUV, yaz mevsiminin başlarında tüm Avrupa pazarında satışa sunulacak. Selefinin 260 binden fazla sattığını düşünecek olursak, yeni C5 Aircross'un çok daha fazla sattığını görmek kimseyi şaşırtmayacaktır.