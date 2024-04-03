Efsane oyun yapımcısı Katsuhiro Harada, Tekken serisinin şimdiye kadar ne kadar sattığını açıkladı. Seri, son çıkan Tekken 8'le başarısını sürdürmeye devam ediyor.

İlki 1994 yılında çıkan dövüş oyunu serisi Tekken, karakterlerinden mekaniklerine kadar birçok yanıyla bir neslin aklına kazınmayı başarmıştı. Bandai Namco imzası taşıyan serinin son oyunu Tekken 8 ise ocak ayında çıkış yapmış ve genel anlamda oyuncuların beğenisini kazanmıştı. Yapımcı Katsuhiro Harada’nın yaptığı yeni açıklama ise oyunun serinin satışlarını güzel etkilediğini gösterdi.

Game Maker’s Notebook isimli podcast’e katılan Harada, Tekken serisinin satış performansı hakkında konuştu. Bu açıklamada, serinin son oyundan önce şu ana kadar toplamda 55 milyon kopya sattığı ifade edildi. Geçtiğimiz aylarda çıkan Tekken 8 ise üç haftada 2 milyon sattı. Bu da toplamda Tekken serisinin toplam satışlarının 57 milyon doları aştığını gösterdi. Tekken 8 hakkında şu an veri olmadığı için kesin sayıyı söyleyemiyoruz ancak nisan itibarıyla daha da artığını tahmin etmek yanlış olmaz.

Satışların yarısından fazlası Avrupa’dan geldi

Harada tarafından yapılan açıklama Tekken satışları hakkında bilgi edinmemizi sağlasa da Bandai Namco’nun yaptığı resmî bir açıklama yok. Şirketin bu başarıyı paylaşıp paylaşmayacağını bilmiyoruz ancak yeni bilgiler, Tekken’in önemli bir eşiği bıraktığını ve dünyanın en başarılı serilerinden biri olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Bunun dışında açıklamada satışların en çok hangi bölgelerde olduğuna da değinildi. Harada’ya göre Tekken satışlarının %51, yani 28 milyon civarı Avrupa’dan geliyor. 17 milyonluk %31’lik kısmı ise ABD’den gelmiş. Harada ayrıca 2015’te piyasaya sürülen Tekken 7’nin 11 milyondan fazla sattığını da ekliyor.

Unreal Engine 5 ile geliştirilen ve Heihachi Mishima’nın Tekken 7’deki yenilgisinin sonrasını konu edinen Tekken 8, şu anda PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 kullanıcıları tarafından erişilebilir durumda. Oyunun Türkiye fiyatları ise sırasıyla 44,99 dolar (1.437 TL - Steam), 1.499 TL (Xbox) ve 1.999 TL (PS).

Tekken 8 fragmanı