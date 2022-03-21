Ford'un sevilen SUV modeli Kuga yenileniyor. Birkaç gün önce casus kameralara yakalanan otomobilin tasarımını hazırlayan grafik tasarımcılar, yeni Kuga'nın yepyeni bir araç gibi görüneceğini düşünüyor. İşte 2023 model olarak lanse edilecek makyajlı Kuga'nın tasarımı...

ABD merkezli otomobil devi Ford'un Türkiye'de de çok satan SUV modeli Kuga, geçtiğimiz günlerde kamuflaj altında görüntülendi. Casus kameralara yakalanan yeni versiyon, mevcut Kuga'nın makyajlanmış hali olarak karşımıza çıkmıştı. Bu görüntüler üzerinden yola çıkan grafik tasarımcılar, 2023 yılında tanışacağımız Kuga'nın nasıl görüneceğini açığa çıkarmayı başardılar.

Otomobil tutkularının kameralarına yakalanan görüntüler, yenilenecek Kuga'nın tasarımının bir nebze daha agresif olacağını ortaya koymuştu. Örneğin far tasarımı ve buna bağlı olarak ızgara, artık daha sportif görünüyordu. Grafik tasarımcılar da bu durumun farkındalar. Hazırlanan görüntülere baktığımızda, yeni Kuga'nın yepyeni bir araç gibi görüneceğine şahitlik ediyoruz.

2023 model makyajlı Ford Kuga, muhtemelen böyle görünecek:

Kamuflajlı görüntülerden yola çıkarak yapılan çizimler, Kuga'nın ön tasarımındaki değişikliklerin arka kısımda da kendini göstereceğini gözler önüne seriyor. Çift egzoz çıkışı ve şimdiki versiyona göre çok daha iyi görünen arka aydınlatmalar, crossover ve SUV tutkunlarını memnun edecek gibi görünüyor. Ancak bu görüntülerin şu an netleşmediğini unutmamak gerek.

Sektör kaynakları, önümüzdeki aylarda tanıtılıp 2023 model olarak lanse edilecek yeni Kuga'nın motor seçeneklerinin mevcut modellerle aynı olacağını düşünüyorlar. Ford Türkiye'nin internet sitesine baktığımızda; bu aracın mevcut versiyonunun 1,5 litrelik EcoBoost, 1,5 litrelik EcoBlue, 2,0 litrelik EcoBlue ve 2,5 litrelik hibrit motor seçeneği ile satışa sunulduğunu görüyoruz. Yani önümüzdeki yıl da aynı seçenekleri görebiliriz.

2023 model Kuga'nın test aşamasında yakalanan kamuflajlı görüntüleri:

Ford Kuga'nın mevcut tasarımı ise şöyle: