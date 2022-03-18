Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri Finalistleri Açıklandı

New York Otomobil Fuarı'nda dağıtılacak Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri 2022'nin finalistleri belli oldu. 6 kategoride 18 aracın yer aldığı finaller oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor.

2005 yılından beri hayatımızda olan ve dünyanın en prestijli otomobil ödülleri arasında yer alan "Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri 2022"nin finalistleri belli oldu. Nisan ayında gerçekleştirilecek New York Otomobil Fuarı kapsamında dağıtılacak ödüller, bu yıl her zamankinden çok daha özel olacak. Zira Dünyada Yılın Otomobili kategorisi, tarihinde ilk kez yalnızca tamamen elektrikli otomobiller ile final görecek.

Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri 2022'nin detaylarına baktığımızda, 6 kategorinin belirlendiğini ve her kategoride 3'er modelin bulunduğunu görüyoruz. Bu kategoriler; en iyi tasarım, en iyi performans, en iyi lüks otomobil, en iyi şehir otomobili, yılın otomobili ve yılın elektrikli otomobili şeklinde karşımıza çıkmış durumda. Hazırsanız, şimdi de aday otomobillerin hangileri olduğuna yakından bakalım.

Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri 2022 finalistleri şöyle:

Dünyada yılın otomobili kategorisi:

Ford Mustang Mach-E:

Hyundai Ioniq 5:

Kia EV6:

Dünyada yılın elektrikli otomobili kategorisi:

Hyundai Ioniq 5:

Audi E-Tron GT:

Mercedes-Benz EQS:

Yılın şehir otomobili:

Opel Mokka:

Toyota Yaris Cross:

Volkswagen Taigun:

Yılın lüks otomobili:

BMW iX:

Genesis GV70:

Mercedes-Benz EQS:

Yılın performans otomobili:

Audi E-Tron GT:

BMW M3/M4:

Toyota GR 86 / Subaru BRZ​:

Yılın en iyi tasarımı:

Audi E-Tron GT:

Hyundai Ioniq 5:

Kia EV6: