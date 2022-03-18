Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri Finalistleri Açıklandı

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Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri'nde Finalistler Belli Oldu: İşte Yılın En Dikkat Çeken Otomobilleri

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New York Otomobil Fuarı'nda dağıtılacak Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri 2022'nin finalistleri belli oldu. 6 kategoride 18 aracın yer aldığı finaller oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor.

2005 yılından beri hayatımızda olan ve dünyanın en prestijli otomobil ödülleri arasında yer alan "Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri 2022"nin finalistleri belli oldu. Nisan ayında gerçekleştirilecek New York Otomobil Fuarı kapsamında dağıtılacak ödüller, bu yıl her zamankinden çok daha özel olacak. Zira Dünyada Yılın Otomobili kategorisi, tarihinde ilk kez yalnızca tamamen elektrikli otomobiller ile final görecek.

Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri 2022'nin detaylarına baktığımızda, 6 kategorinin belirlendiğini ve her kategoride 3'er modelin bulunduğunu görüyoruz. Bu kategoriler; en iyi tasarım, en iyi performans, en iyi lüks otomobil, en iyi şehir otomobili, yılın otomobili ve yılın elektrikli otomobili şeklinde karşımıza çıkmış durumda. Hazırsanız, şimdi de aday otomobillerin hangileri olduğuna yakından bakalım.

Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri 2022 finalistleri şöyle:

Dünyada yılın otomobili kategorisi:

Ford Mustang Mach-E:

Ford Mustang Mach-E

Hyundai Ioniq 5:

Hyundai Ioniq 5

Kia EV6:

Kia EV6

Dünyada yılın elektrikli otomobili kategorisi:

Hyundai Ioniq 5:

Hyundai Ioniq 5

Audi E-Tron GT:

Audi E-Tron GT

Mercedes-Benz EQS:

Mercedes-Benz EQS

Yılın şehir otomobili:

Opel Mokka:

Opel Mokka

Toyota Yaris Cross:

Toyota Yaris Cross

Volkswagen Taigun:

Volkswagen Taigun

Yılın lüks otomobili:

BMW iX:

BMW iX

Genesis GV70:

Genesis GV70 2022

Mercedes-Benz EQS:

mercedes-benz eqs

Yılın performans otomobili:

Audi E-Tron GT:

Audi E-Tron GT

BMW M3/M4:

BMW M3/M4

Toyota GR 86 / Subaru BRZ​:

Toyota GR 86 / Subaru BRZ

Yılın en iyi tasarımı:

Audi E-Tron GT:

Audi E-Tron GT

Hyundai Ioniq 5:

Hyundai Ioniq 5

Kia EV6:

Kia EV6

Kaynak : https://tr.motor1.com/news/574019/dunya-yilin-otomobili-2022/
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