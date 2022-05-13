Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, 2023 model Honda CR-V'yi onayladı. Bu durum, aracın görüntülerinin ve teknik bilgilerinin açığa çıkmasını sağladı. İşte tüm pazarlara ortak özelliklerle gönderilecek SUV'un teknik detayları ve tasarımı...

Japonya merkezli otomobil şirketi Honda'nın yıllardır sattığı SUV modeli CR-V ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, 2023 model Honda CR-V'nin patent görüntülerini onayladı. Bu onaylama, yaklaşan SUV'un tasarımının tamamen açığa çıkmasına neden oldu. Paylaşılan görüntüler, yeni nesil CR-V'nin son kasa Civic'i andıracağını gözler önüne seriyor. Hatta pek çok otomobil tutkunu, bu SUV'u "Civic SUV" olarak nitelendirecektir...

2023 model Honda CR-V'nin görüntülerinin Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı aracılığıyla servis edilmiş oluşu, az sonra göreceğiniz aracın yalnızca Çin'de satılacağını düşünmenize neden olmuş olabilir. Ancak böylesi bir durum söz konusu değil. Sektör kaynaklarına göre Honda'nın yenilenen SUV'u Çin'de de diğer ülkelerde de aynı tasarıma sahip olacak.

2023 Honda CR-V işte böyle görünecek

Yeni nesil CR-V'nin paylaşılan görüntüleriyle birlikte bazı teknik özellikleri de açığa çıktı. Belgelerden edinilen bilgilere göre 2023 model Honda CR-V; 4.703 mm uzunluk, 1.866 mm genişlik ve 1.690 mm yükseklik değerine sahip olacak. 1.685 kilogram ağırlığa sahip olacak SUV'a güç verecek motorun ise 190 beygir gücünde turboşarjlı 1,5 litrelik benzinli yapıda olacağı öğrenilmiş durumda. Aracın maksimum hızının 188 km/sa olacağı da Çinli yetkililerin paylaştığı veriler arasında yer alıyor.

Bu arada; 2023 model Honda CR-V'nin FWD ve AWD olarak isimlendirilen iki versiyon ile piyasaya sürüleceği ifade ediliyor. FWD'nin 7 koltuklu tasarıma ve 17 inç jantlara sahip olacağı, AWD'de ise beş koltuk bulunup 18 inç jantarla geleceği bildiriliyor. Honda'nın 2023 model CR-V için ne zaman lansman yapacağı şimdilik bilinmiyor.