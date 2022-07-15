2023 Toyota Crown Tanıtıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri

Toyota, Crown isimli sedanını yeniledi. 2023 model otomobil, ultra güçlü hibrit motoru ile dikkat çekiyor. Fiyatı açıklanmayan Toyota Crown'un Türkiye'ye gelmesi de ne yazık ki beklenmiyor.

Otomobil devi Toyota, aralarında Japonya'nın da olduğu birkaç pazarda satışa sunduğu Crown isimli sedanını yeniledi. Tasarımdaki oran değişikliği ile Toyota'nın diğer sedanlarından daha farklı bir görünüme sahip olan Crown, sahip olduğu güçlü motoru ile de dikkat çekecek gibi görünüyor. Peki 2023 model Toyota Crown, tüketiciye neler vadediyor?

Crown'un dış tasarımına baktığımızda, ilk olarak aracın Honda Civic'e benzediğine şahitlik ediyoruz. Özellikle de kaputtaki öne doğru eğiilen çıkıntı ile ince far tasarımı, neden böyle düşündüğümüzü gözler önüne seriyor. Kısmen açık ızgara yapısına sahip olan otomobil, arka kısmında ise boydan boya uzanan incecik stop detayı ile karşımıza çıkıyor.

Karşınızda 2023 Toyota Crown

Aracın iç tasarımına baktığımızda ise Toyota'nın yeni nesil bilgi-eğlence ekranının bu sedanda da kullanıldığını görüyoruz. Tamamen hayalet yapıdaki gösterge ekranı ile 12,3 inç büyüklüğündeki bilgi-eğlence ekranının birleşik durumda olması da dikkatlerden kaçmayan tasarım detayları arasında. Dijital klima, kablosuz şarj pedi, iki adet USB Type-C girişi ve oldukça küçük bir yapıya sahip olan vites topuzu da iç tasarımdaki detaylar arasında yer alıyor. Kablosuz Apple CarPlay, Android Auto ve 4G Wi-Fi da bu otomobilde yer alan özellikler arasında.

Toyota Crown, en çok da motor seçenekleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Zira bu otomobil, performansı açısından tam anlamıyla bir canavar. Standart olarak sunulan 2.5 litrelik dört silindirli hibrit motor, özellikle de kısa mesafeli ve düşük hızlardaki yolculuklarda benzini adeta kokluyor. Toyota'ya göre aracın sahip olduğu özel EV modu, yaklaşık 3.78 litre benzin tüketimi sırasında, 60 kilometre ekstra menzil sağlıyor.

Toyota, Crown'un Platinum paketinde ikinci bir motor seçeneği sunacak. 2,4 litrelik dört silindirli motoru iki elektrik motoruyla birleştiren Toyota, "Hybrid Max" dediği bu teknoloji ile 340 beygir gücü sağlayacak.

Toyota, yenilediği sedanın fiyatına ilişkin açıklama yapmadı. Bununla birlikte; aracın Türkiye'ye gelme olasılığının düşük olduğunu söyleyebiliriz.

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