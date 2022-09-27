İki yıl önce tanıtılan; ancak çıkan sorunlar nedeniyle bir türlü yollara çıkamayan Nissan Ariya'nın ABD fiyatı ortaya çıktı. Buna göre Tesla Model Y'nin rakibi olması beklenen elektrikli SUV, 44 bin dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Peki merakla beklenen otomobil ülkemize ne zaman gelecek? Gelin bir bakalım.

Birçok otomobil devi iklim hedefleri kapsamında yeni elektrikli otomobillerini bizlerle buluşturuyor. Bu şirketlerden biri de Nissan. 2030’a kadar 15 tamamen elektrikli modele sahip olmayı planlayan ve bu konuda milyarlarca dolarlık yatırım yapan şirket, yeni elektrikli SUV’si Ariya’yı geçtiğimiz yıllarda tanıttı.

Japonya merkezli üretici, 2020 yılında otomobil için gerçekleştirdiği tanıtımda aracın 2021 yılında yollarda olacağını belirtti. Ancak daha sonra yapılan açıklamalarda otomobilin çıkış tarihinin tedarik sorunları ve üretim gecikmeleri nedeniyle ertelendiği duyuruldu. Şimdi ise merakla beklenen otomobilin fiyatı ortaya çıktı.

Nissan Ariya, ABD’de 44 bin dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak

Öncelikle heyecanla beklenen SUV’nin fiyatının daha önce de duyurulduğunu belirtelim. Bu listelemede aracın fiyatının 47 bin dolardan başlayacağı ifade edilmişti. Ancak şimdi ortaya çıkan bilgiler, otomobil devinin fiyat konusunda değişikliğe gittiğini ve Ariya’yı daha ucuza satacağını gösterdi.

ABD’de ortaya çıkan fiyatlara göre 2023 Nissan Ariya, giriş seviyesinde 44.485 dolardan (822 bin 696 TL) başlayan fiyatlarla ülkede satışa sunulacak. 2022 sonunda ABD’de satışa çıkması beklenen aracın önce önden çekişli versiyon ile daha sonra ise diğer versiyonlarla geleceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra en üst paketin de 60.190 dolardan (1 milyon 113 bin 118 TL) satışa çıkacağı ortaya çıkan fiyatlarda görülüyor.

2023 Nissan Ariya özellikleri

Tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken SUV, 218 beygirlik tek bir elektrikli motora sahip. En üst pakette ise 394 beygirlik güç üreten çift elektrikli bir motor ile gelecek. Tesla Model Y'ye rakip olması beklenen araç, tek motorlu versiyonunda 0’dan 100’e 7,5 saniyede, çift motorlu da ise 5,1 saniyede çıkabiliyor. Ayrıca Ariya’nın maksimum hızının 200 km/s olduğu belirtiliyor.

Şirketin ürettiği teknolojik olarak en gelişmiş araç olarak tanımladığı Ariya, 480 kilometreye varan bir menzile sahip olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 63 kWh ve 87 kWh pil seçenekleriyle gelecek otomobil, Nissan’ın ProPilot ASSIST 2.0 ismi verilen gelişmiş sürücü asistanına da sahip olacak.

İç mekanda ise modern bir tasarımla karşılaşıyoruz. Ahşap detayları içeren ön konsol ve 12.3 inçlik iki adet dokunmatik ekran bulunması da gözlerden kaçmıyor. Ekranların dizaynı da sürücülerin erişimini kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış.

2023 Nissan Ariya Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Nissan Ariya’nın teslimatlarına ABD’de bu yıl sonu veya 2023 başlarında başlanması planlanıyor. Otomobilin Türkiye pazarına ise 2023’ün ikinci yarısında giriş yapacağı belirtiliyor. Ülkemizdeki fiyatı ile ilgili ise henüz herhangi bir bilgi yok; ancak giriş seviyesi Ariya’nın 1 milyon TL’nin üzerinde olabileceğini söylemek yanlış olmaz.