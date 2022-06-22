2023 Peugeot 408 Tanıtıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri

Peugeot, geçtiğimiz günlerde duyurduğu ve heyecan yaratan 408 modelini bugün resmen tanıttı. Araç, tasarım hatları ve özellikleriyle dikkat çekti.

Fransız otomobil devi Peugeot, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni otomobili 408’i geçtiğimiz günlerde heyecanlandırıcı bir görselle duyurmuştu. Şirketin yeni tasarım hatlarını taşıdığı görülen araç, bugün resmen tanıtıldı. Resmi olarak ‘fastback’ sınıfına giren araç, SUV kadar büyük ve geniş gövdesiyle dikkat çekti.

Stellantis’in EMP2 platformu üzerine inşa edilen yeni Peugeot 408, şirkete göre C segment otomobillerin en üst noktasına yerleşti. Peugeot’un cesur tasarım çizgilerine imza attığını açık bir şekilde gösteren araç, sayısız kıvrımıyla ve büyük gövdesiyle agresif ve ürkütücü bir görünüm kazanmış durumda.

Karşınızda yeni Peugeot 408:

Yeni Peugeot 408, 4,6 metre uzunluğa, 1,4 metre yüksekliğe ve 1,8 metre genişliğe sahip. 2,7 metrelik aks mesafesiyle 308 wagon’a fazlasıyla benzeyen araç, 20 inçlik modern ve sert köşeli tasarıma sahip jantlara da ev sahipliği yapıyor. Dev aracın dev bagajı da koltuklar katlanmadan 536 litrelik hacmiyle büyük bir alan sunuyor. Arka koltuklar katlandığındaysa bu alan 1611 litreye çıkıyor.

Peugeot 408’in iç tasarımındaysa pek özel bir şey bulunmuyor. Araç, Peugeot 308’in iç tasarımını neredeyse birebir taşıyor. Aracın içinde 10 inçlik iki ekran ve Peugeot’un ikonik direksiyonu bulunuyor. Öte yandan ses sistemiyse sadece bu araç için 3 yılda geliştirilen ve 10 hoparlörü kapsayan Focal sisteminden oluşuyor.

Yeni 408, iki plug-in hibrit ve bir giriş seviyesi üç silindirli 1,2 litrelik içten yanmalı motor seçenekleriyle satışa sunulacak. Plug-in hibrit modelleri toplamda 180 ve 225 beygir güç sunabilecekken sadece içten yanmalı motora sahip olan modelde bu değer 130’a düşüyor.

Peugeot 408’in 2023 yılının ilk aylarında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Araç için şu an herhangi bir fiyat belirlenmedi.