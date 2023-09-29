2023 PUBG Mobile Dünya Şampiyonası, bu yıl İstanbul'da gerçekleştirilecek. Dünyanın en iyi PUBG Mobile takımları, 3 milyon dolarlık ödül havuzu için rekabet edecekler.

Dünyadaki en popüler mobil oyunlardan bir tanesi olan PUBG Mobile ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2023 PUBG Mobile Dünya Şampiyonasının (PMGC), bu yıl İstanbul'da gerçekleştirileceği açıklandı. Bu durum bir ilk olarak kayıtlara geçecek. Turnuvanın kazanan takımları ise 3 milyon dolarlık ödül havuzunu bölüşecekler.

PMGC 2023 etkinlikleri, 2 Kasım'da resmen başlayacak. Dünyanın dört bir yanından PUBG Mobile takımları, önce lig usulü karşılaşmalara dahil olacaklar. 26 Kasım'a kadar devam edecek süreç, en iyi takımların belirlenmesini sağlayacak. Takvimler 8 Aralık tarihini gösterdiğinde ise takımlar, büyük final için İstanbul'da bulunacaklar. 10 Aralık'ta ise PMGC 2023'ün en iyi PUBG Mobile takımı belli olacak. Yani dünyanın en iyi PUBG Mobile takımı...

50 takım mücadele edecek

PMGC 2023, 50 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu takımlar, PUBG MOBILE Pro League (PMPL) ile PUBG MOBILE Super League (PMSL) turnuvalarında başarılı olanlar ile turnuva komitesinin özel davetlilerinden oluşacak. Lig karşılaşmaları sürecinde her gün 6 karşılaşma gerçekleştirilecek. Bu karşılaşmalardan galip çıkan takımlar, aralık ayında gerçekleştirilen büyük finalde boy gösterecekler.

Bu arada; PMGC 2022 turnuvasında şampiyon olan takımın Türk PUBG Mobile takımı S2G Esports olduğunu da belirtelim. Takım, turnuvada 10 milyon TL gibi çok ciddi bir para kazanarak, Türkiye'nin bu kategorideki en değerli başarısını elde etmişti...