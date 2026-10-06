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2026 Steam Sonbahar İndirimi: Fiyatı Düşen En İyi Hikâyeli Oyunlar

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Oyuncuların dört gözle beklediği Steam Sonbahar İndirimi sonunda başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen en iyi hikâyeli oyunları listeledik.

2026 Steam Sonbahar İndirimi: Fiyatı Düşen En İyi Hikâyeli Oyunlar
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Her yıl Steam kullanıcılarının dört gözle beklediği mevsimlik indirimlerden Steam Sonbahar İndirimi büyük bir heyecanla başladı. Sonbahar indiriminde popüler oyunlardan tutun çok da popüler olmayan bağımsız yapımlara kadar birçok oyun indirime girdi. Tabii bu oyunlar arasında popüler hikâye tabanlı oyunlar da bulunuyor.

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Yer yer duygulanıp yer yer birbirinden farklı duygular yaşadığımız hikâyeli oyunlar arasından mutlaka almanız gerektiğini düşündüğümüz oyunları sizler için listeledik.

İçerikten Görseller

2026 Steam Sonbahar İndirimi: Fiyatı Düşen En İyi Hikâyeli Oyunlar
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Steam Kış İndirimleri'nden en iyi hikâyeli oyunlar

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Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
007 First Light 39.99$ 27.99$ (-%30)
Resident Evil 4 29.99$ 7.49$ (-%75)
Baldur's Gate 3 34.99$ 24.49$ (-%30)
Marvel's Spider-Man 2 59.99$ 40.19$ (-%33)
Resident Evil Requiem 52.49$ 36.74$ (-%30)
Cyberpunk 2077 44.99$ 13.49$ (-%70)
The Last of Us Part I 59.99$ 29.99$ (-%50)
Detroit: Become Human 31.99$ 3.19$ (-%90)
The Last of Us Part II Remastered 49.99$ 33.49$ (-%33)
God of War Ragnarök 49.99$ 33.49$ (-%33)
UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 49.99$ 16.49$ (-%67)
It Takes Two 39.99$ 11.99$ (-%70)
The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered 34.99$ 17.49$ (-%50)
Persona 3 Reload 59.99$ 17.99$ (-%70)
PRAGMATA 44.99$ 35.99$ (-%20)
Split Fiction 49.99$ 32.49$ (-%35)
Mafia: The Old Country 49.99$ 29.99$ (-%40)
Until Dawn 59.99$ 29.99$ (-%50)
Clair Obscur: Expedition 33 34.99$ 27.99$ (-%20)
DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT 18.99$ 4.74$ (-%75)
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