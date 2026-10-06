2026 Steam Sonbahar İndirimi: Fiyatı Düşen En İyi Hikâyeli Oyunlar

Her yıl Steam kullanıcılarının dört gözle beklediği mevsimlik indirimlerden Steam Sonbahar İndirimi büyük bir heyecanla başladı. Sonbahar indiriminde popüler oyunlardan tutun çok da popüler olmayan bağımsız yapımlara kadar birçok oyun indirime girdi. Tabii bu oyunlar arasında popüler hikâye tabanlı oyunlar da bulunuyor.
Yer yer duygulanıp yer yer birbirinden farklı duygular yaşadığımız hikâyeli oyunlar arasından mutlaka almanız gerektiğini düşündüğümüz oyunları sizler için listeledik.
İçerikten Görseller
Steam Kış İndirimleri'nden en iyi hikâyeli oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|007 First Light
|39.99$
|27.99$ (-%30)
|Resident Evil 4
|29.99$
|7.49$ (-%75)
|Baldur's Gate 3
|34.99$
|24.49$ (-%30)
|Marvel's Spider-Man 2
|59.99$
|40.19$ (-%33)
|Resident Evil Requiem
|52.49$
|36.74$ (-%30)
|Cyberpunk 2077
|44.99$
|13.49$ (-%70)
|The Last of Us Part I
|59.99$
|29.99$ (-%50)
|Detroit: Become Human
|31.99$
|3.19$ (-%90)
|The Last of Us Part II Remastered
|49.99$
|33.49$ (-%33)
|God of War Ragnarök
|49.99$
|33.49$ (-%33)
|UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|49.99$
|16.49$ (-%67)
|It Takes Two
|39.99$
|11.99$ (-%70)
|The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered
|34.99$
|17.49$ (-%50)
|Persona 3 Reload
|59.99$
|17.99$ (-%70)
|PRAGMATA
|44.99$
|35.99$ (-%20)
|Split Fiction
|49.99$
|32.49$ (-%35)
|Mafia: The Old Country
|49.99$
|29.99$ (-%40)
|Until Dawn
|59.99$
|29.99$ (-%50)
|Clair Obscur: Expedition 33
|34.99$
|27.99$ (-%20)
|DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT
|18.99$
|4.74$ (-%75)