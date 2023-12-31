2023'e Damgasını Vuran 10 Teknolojik Ürün

2023 teknoloji dünyası için verimli bir yıl oldu ve her biri alanında ses getiren pek çok ürün ile tanıştık.

Telefondan sanal gerçeklik gözlüğüne, kablosuz süpürgeden telefona kadar pek çok kategoride karşımıza çıkan bu 10 teknolojik ürün, hem tüketici olarak bizlere pek çok kolaylık sundu hem de teknolojinin gelişimine katkıda bulundu.

Gelin, bu sene teknolojik gelişmelerin ve tüketici teknolojilerinin odağında yer alan ürünlere göz atalım.

2023'ün ilk bombası Apple Vision Pro

2024’ün başlarında satışa çıkarılacak olsa da Apple Vision Pro’nun tanıtımı 2023 yılında yapıldı ve şüphesiz bu senenin en çok ses getiren teknolojik ürünü olmayı başardı.

Dijital içeriği fiziksel alanla kusursuz şekilde harmanlayan sanal gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro, dışarıdan bakanların gözlerinizi görmesine olanak veren gelişmiş özel tasarımı, sensörleri ve kamerası ile tanıtıldığı andan itibaren teknoloji tutkunlarını âdeta büyüledi. Özellikle boyutu ve ağırlığı konusunda bazı eleştiriler olsa da, ürünün ne kadar verimli olduğunu satışa çıkıp gerçek eleştiriler gelmeye başlayınca öğreneceğiz gibi görünüyor.

Meta da boş durmadı: Meta Quest 3

Meta sanal gerçeklik gözlüğü konusunda inatçı ve iddialı adımlar atmaya devam ediyor. Oyunseverlerden tasarımcılara, eğitimcilerden VR meraklılarına kadar birçok kişinin ilgi odağı olan Meta Quest 3, karma gerçeklik sensörleriyle de öne çıkıyor. Geniş depolama alanı seçenekleri, yüksek çözünürlüklü ekranı ve 3D ses özelliği ile cezbeden sanal gerçeklik gözlüğü, binlerce oyun ve uygulama seçeneğini de sunuyor.

Kablosuz tasarımı ile kullanıcılara özgürlük sağlayan ve ulaşılabilir bir ürün olan Meta Quest 3, fiyatı ve performansı ile bu alanda bir süre daha önde olacak gibi görünüyor.

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Meta ve Ray-Ban iş birliği sonucu piyasaya sürülen akıllı gözlük bu kez hem “wayfarer” hem de “headliner” modelleri ile piyasaya çıktı. Sadece anı yaşamanıza odaklanan gözlüklerde 5 tane mikrofon ve iyi ses kalitesi sunan hoparlör bulunuyor. 12 MP çözünürlüğündeki kamera ile fotoğrafın yanı sıra video çekmek de mümkün.

Ayrıca akıllı gözlükleri kullanan kişiler, Facebook ve Instagram’daki canlı yayın sırasındaki yorumları da ön izleme olarak görebiliyor. Gürültülü veya rüzgârlı ortamlarda bile daha iyi aramalar, müzik ve podcast'ler için daha az ses sızıntısı sağlayan genişletilmiş bas ise gözlüklerde öne çıkan diğer özellikler.

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Dyson’ın en güçlü kablosuz süpürgesi Gen5detect

Çıkardığı her ürünle adından söz ettiren Dyson için 2023 yine hareketli bir yıldı. Birçok evde kendine yer bulan Dyson, satışa sunduğu en yeni ve en gelişmiş süpürgesi Gen5detect ile bir kez daha başarısını kanıtladı.

Gen5detect gelişmiş HEPA filtresi ile en küçük partikülleri bile yakalarken başlığındaki geliştirilmiş yeni ışık ile 2 kat daha fazla görünmeyen tozu açığa çıkarması evin daha temiz olmasına yardımcı oluyor. 70 dakika çalışma süresiyle kablosuz süpürgelerin en büyük sorununa çare bulan Dyson Gen5detect, yüksek emiş gücüyle eksiksiz temizlik sunuyor. Ayrıca süpürgede bulunan LCD ekran, temizliğe dair tüm detayları göstererek kolaylık sağlıyor.

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Sony'den yıl sonuna doğru gelen sürpriz: PlayStation 5 Slim

PS5'in devasa ve bolca eleştiri alan tasarımında Sony bu sene yeni sürümle değişime gitti. Sony Playstation 5 Slim hem standart hem de dijital sürüm olmak üzere iki farklı şekilde karşımıza çıktı. Diğerlerine göre daha küçük olan bu model, %30 daha az hacme sahip.

PS5’te bulunan tek USB-C ve USB-A bağlantı noktaları yerine her iki tarafta yuva ve önde ikili USB-C portları bu modelde de mevcut. Mevcut modeller bittikten sonra ise sadece bu model satılacağı açıklandı.

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2023’ün en güçlü iPhone’u 15 Pro Max

2023'ün en çok konuşulan teknolojik ürünlerinden biri de şüphesiz iPhone 15 serisi oldu. Özellikle kamera özellikleriyle öne çıkan iPhone 15 Pro Max ülkemizde harika özelliklerinin yanında afiyatıyla da bolca konuşuldu.Yukarıda da özellikle kamerasını incelemiştik, dilerseniz izleyebilirsiniz!

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Katlanabilir telefonlar da kendini geliştirmeye devam etti: Samsung Galaxy Z Fold5

Katlanabilir telefon yarışında bayrağı taşıyan Samsung bu sene yeni Galaxy Z Fold5 ile karşımıza çıktı. Yanında gelen Galaxy Z Flip5 ile adından bolca söz ettiren telefon, Fold serisinin şimdiye kadar karşımıza çıkardığı en ince ve kompakt model.

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İddialı kamerası ve uygun fiyatıyla Honor 90 da çok konuşuldu

2023 telefonların fiyatlarının alıp başını gittiği bir yıl oldu. Bu fiyat dengesizliğine ilaç gibi gelen telefonlardan biri ise Honor 90'dı. 5000 mAH'lık bataryası, 1.07 milyar renk ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekranı, Qualcomm Snapdragon 7Gen1 Güçlendirilmiş Sürüm işlemcisi ve 200 MP'lik ana kameraya sahip üçlü kamera diziimi ile Honor 90, orta segmentin yeni gözdesi olmayı başardı.

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Profesyoneller için: Apple Watch Ultra 2

Şimdiye kadarki en dayanıklı ve en donanımlı Apple Watch olan bu model, normal kullanımda 36 saate, düşük güç modunda 72 saate kadar pil ömrü sunuyor. Ayrıca Apple Watch Ultra 2, çift frekanslı hassas GPS özelliğine de sahip.

Kişiselleştirilebilen eylem düğmesi, tüm sporcular için ideal kayış alternatifleri ve 49 mm kasası bulunan modeli farklı kılan bir diğer özellik ise karbon nötr kasa ve kayış kombinasyonlarına sahip ilk Apple ürünü olması.

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Tüm maceralarınızda size eşlik etmek için tasarlanan Huawei Watch Ultimate

Birinci sınıf malzeme ve üstün tasarım ile üretilen Huawei Watch Ultimate, 100 metre dalış teknolojisine sahip. Kablosuz şarj ile 60 dakikada tam dolum, tipik kullanımda 14 gün pil ömrü sunan ürün, Android ve iOS ile de uyumlu.

Zirkonyum bazlı sıvı metal kasasıyla daha güçlü olan Huawei Watch Ultimate, aşınmaya ve korozyona karşı daha dayanıklı olması ile de tüm zorlu şartlara uyum sağlıyor.

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Sizin 2023’teki favori teknolojik ürününüz hangisi?

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