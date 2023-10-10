Sony, uzun zamandır söylentileri dolaşan küçük PlayStation 5 modelini bugün nihayet tanıttı. Daha hafif ve küçük olarak karşımıza çıkan ve sektörde "Slim" olarak da bilinen yeni model, 1 TB depolama ve çıkarılabilir disk sürücüsü gibi özelliklerle gelecek. Aynı zamanda mevcut PS5'lerin de yerini alacak.

Son aylarda Sony’nin yepyeni bir PlayStation 5 versiyonu tanıtacağı konuşuluyordu. Sızıntılarda “Slim” olarak adlandırılan bu modelin, daha küçük bir PlayStation 5 olacağı belirtiliyordu. Teknoloji devi, iddiaları doğrulayarak bugün sürpriz bir şekilde yeni versiyonu duyurdu.

Yeni PlayStation modelleri, Slim olarak tanıtılmasa da beklendiği gibi daha küçük tasarımlarla geldi. Küçük modeller, hem standart hem de dijital sürüm olmak üzere iki versiyon olarak karşımıza çıkacak.

Yeni PlayStation 5, 1 TB depolama ve çıkarılabilir sürücüyle geliyor

Yeni PlayStation 5 modelleri, 1 TB depolamayla birlikte geliyor. Ayrıca dijital sürüm olan “Digital Edition”da çıkarılabilir Ultra HD Blu-ray disk sürücüsü de müşterilere ek bir fiyatla sunulacak. Kullanıcılar, PS5’teki teknolojilere daha küçük bir tasarıma sahip olan bu konsollarla erişebilecek.

Sony, yeni PS5’in diğer modellerden %30 daha az hacme ve %24 veya %18 daha az ağırlığa sahip olduğunu söylüyor. Ağırlık tarafındaki bu oran, seçtiğiniz modele göre değişiyor.

Üst kısmı parlak altı ise mat kalan dört farklı kapak da konsollarla birlikte geliyor. Ayrıca mevcut PS5’te bulunan tek USB-C ve USB-A bağlantı noktaları yerine her iki tarafta yuva ve önde ikili USB-C portları göreceğiz.

Küçük PlayStation 5, mevcut modeller tükendiğinde satılan tek model olacak

Sony, yeni PlayStation 5’in mevcut modellerin yerini alacağını da duyurdu. Buna göre mevcut modeller tükendiğinde, artık yalnızca küçük versiyon PlayStation 5 satılacak.

Yeni PlayStation 5’in çıkış tarihi ve fiyatı

Yeni PlayStation 5, kasım ayında ABD’deki müşterilere sunulacak. Şirket, bundan sonraki aylarda tüm dünyada modelleri satışa çıkaracağını aktarıyor ancak kesin bir tarih vermiyor. Bu yüzden Türkiye’ye kasımdan sonraki aylarda geleceğini söyleyebiliriz.

Daha küçük versiyon PlayStation 5, ABD’de tıpkı mevcut model gibi 499,99 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Öte yandan dijital sürüm ise 449,99 dolarlık bir ücretle gelecek. Bu sürüm ise şu anki dijital sürümden 50 dolar daha pahalı. Türkiye fiyatlarının nasıl olacağını bekleyip göreceğiz.