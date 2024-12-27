Teknoloji tutkunları için de her yıl, yeni heyecanlar ve sürprizler demek. Ancak bazen beklenen dağ fare doğuruyor ve hayallerimizi süsleyen cihazlar, tam bir hayal kırıklığına dönüşüyor. İşte 2024'ün "Bu mu yani?" dedirten teknolojik ürünleri!

Ümitle bekliyorsunuz ne çıkacak diye, sonra bir bakıyorsunuz ki fos ya da bazı şeyler gerçekten yetersiz, beklemeye değmemiş.

Bu tarz teknolojik ürünlerin yanı sıra gündeme bomba gibi düşen bazı hayal kırıklığı teknolojik gelişmeler de oldu. Bakalım 2024’te hangi teknolojiler bizi güldürmedi.

Tabii ki önce telefon dünyasındaki hayal kırıklıkları ile başlayalım.

2024’ün bazı amiral gemisi telefonları “yenilik” kavramından yana bir şey vermedi diyebiliriz. iPhone 16 Pro kullanıcıları “Dinamik ada ve kamera dışında bir değişiklik yok.” derken bir yandan da aşırı ısınma, batarya performansı, dokunmatik ekran tepkisizliğinden yakındı.

Samsung Galaxy S24 Ultra ise yüksek fiyatına rağmen kamera performansı konusunda bekleneni veremedi. Google Pixel 8 Pro'da ise yapay zekâ odaklı özellikler öne çıksa da pil ömrü ve ısınma sorunları, kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı.

Hâl böyle olunca da amiral gemisi telefonların, önceki modellerden yalnızca minimal farklılıklar sunması "Yeni model mi yoksa güncelleme mi aldık?" sorusunu akıllara getirdi.

Bazı yapay zekâ uygulamaları fazla iddialı, az işlevsel olarak karşımıza çıktı.

2024 denilince öne çıkan bir teknolojik gelişme varsa o da şüphesiz ki yapay zekâ. Hayatımızda birçok şeyi değiştirse de piyasaya çıkan bazı yapay zekâ destekli ürünleri ve yazılımlar, beklentileri karşılayamadı.

Yapay zekâ destekli Jasper AI gibi bazı uygulamalar, intihal ve hatalı cümleler kullanarak kullanıcıları üzdü. ChatGPT de özellikle yılın ilk aylarında doğru olmayan bilgiler sunarak kullanıcıları yanılttı. Ancak şu an için aynısını söylemek mümkün değil.

Bazı kargo şirketlerinin kullandığı yapay zekâ botları, müşterilere ettiği küfürlerle de devre dışı bırakıldı.

Konu yapay zekâ olunca bazı uygulamalarda sapmalar olsa da 2024’e damgasını vuranlar da oldu. Konu hakkında detaylı içeriğimize göz atabilirsiniz.

Taşınabilir yapay zekâ asistanı Rabbit AI R1 beklentilerin altında kalan performans gösterdi.

Kompakt tasarımıyla her yerde yapay zekâ vaatleriyle dikkat çeken Rabbit R1, ne yazık ki sınıfta kalan bir başka uygulama oldu. Cihazın sesli komutları doğru algılamakta zorlanması, bağlanma sorunları ve sınırlı işlevselliği kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı.

Üstelik batarya ömrüyle ilgili şikâyetler ve güncelleme eksiklikleri, ürünün "geleceğin asistanı" olmaktan oldukça uzak olduğunu gösterdi.

Yeni nesil VR gözlüklerde değişen pek bir şey yoktu.

Her zaman heyecan verici olsa da 2024’te çıkan yeni nesil gözlükler pek de yeni bir şey sunmadı. Görüntü kalitesi ve ergonomi konusunda büyük vaatler sunulsa da kullanıcılar eski modeller arasında pek fark göremedi.

Yüksek maliyet, sınırlı uygulama sistemleri, teknik sınırlamalar ve pazar rekabeti ise öne çıkan diğer sorunlar arasındaydı.

Apple Vision Pro ise 2024'ün en çok konuşulan artırılmış gerçeklik (AR) cihazlarından biri olarak piyasaya sürüldü. "Dijital dünyayı gözlerinizin önüne seriyoruz." sloganıyla tanıtılan cihaz, yenilikçi teknolojisi ve yüksek fiyat etiketiyle dikkat çekti. Ancak kullanıcı deneyimleri, Vision Pro'nun vaatlerini tam olarak karşılayamadığını belirtti.

Cihazın kullanım süresinin kısa pil ömrü nedeniyle sınırlı olması, özellikle profesyonel kullanıcılar için büyük bir sorun yarattı. Ayrıca birçok kullanıcı cihazın ağır ve uzun süreli kullanımda rahatsız edici olduğunu belirtti.

Vision Pro'nun yazılımı da beklentilerin gerisinde kaldı; uygulama ekosistemi kısıtlı ve artırılmış gerçeklik deneyimi yeterince akıcı bulunmadı.

Apple Vision Pro'yu Webtekno ekibi olarak farklı bir şekilde de deneyimledik. İşte o video:

Siber güvenlik devi CrowdStrike hayal kırıklığı yarattı.

Kötü amaçlı yazılımlara ve güvenlik ihlallerine karşı Windows cihazlarda kullanılan CrowdStrike, temmuz ayına resmen damga vurdu. Şirketin Falcon ürününde yaşanan sıkıntıdan dolayı sunucu kesinti yaşandı ve bu küresel çapta büyük bir zarar yarattı.

Hava yolu şirketlerinden bankacılık hizmetlerine kadar pek çok sektör tarafından kullanılan CrowdStrike, ne kadar büyük bir zarara neden oldu?

PlayStation 5 de hayal kırıklığından nasibini aldı.

Çıktığı yıldan beri popülerliğini korusa da PlayStation 5, 2024’te gelen güncellemeler ve yeni sürümleri yüzünden hayal kırıklığı oldu. Fan gürültüsü, depolama yetersizliği gibi kronik sorunların çözülmesi gerekirken daha çok görsel güncellemelere odaklanılması eleştirildi.

Özellikle, "Slim" modeli olarak tanıtılan yeni versiyonun, performans veya ergonomi açısından önemli bir fark sunmaması da tepki topladı.

Bunun yanında, yazılım güncellemeleri sonrası bazı kullanıcılar konsolun yavaşlama sorunları yaşadığını rapor etti. Ayrıca yeni nesil oyunların aşırı büyük boyutları, PS5'in sınırlı depolama kapasitesini daha da sorunlu hâle getirdi.

Akıllı yüzükler görünenden fazlası değildi.

Bir anda çıkıp parlayan yıldızlardan biri akıllı yüzükler, tüm sağlık verilerini parmağımızdan takip etme olanağı ile karşımıza çıktı. Ancak şarj sorunları, hassasiyet eksikliği ve ölçüm hataları ile beğenilmeyen ürünler arasında yer aldı.

Akıllı saatler de pek değişmeyenler arasında oldu.

Her yıl yeni bir akıllı saat modeliyle karşılıyoruz ama 2024, bu konuda en kötü yıl olabilir. Birkaç yeni özellik dışında önceki modellerden pek farkı olmayan saatler, kullanıcıların "Buna mı yükselteceğiz?" demesine neden oldu.

Pil ömrü fiyaskosu yaşatan laptoplar ile de karşılaştık.

Pazarlamada vadetmek önemli tamam da bazıları yine beklentiyi karşılamıyor. Dell XPS 13, “Tek şarjla 15 saat!” denilerek piyasaya sürüldü ancak çok daha altında tükenen piliyle tepki topladı. Bu da özellikle sabit çalışmayanlar için kâbus oldu.

Her yıl harikalar yaratan birçok ürün olduğu gibi bazıları da hayal kırıklığının tam karşılığı olabiliyor. Umarız 2025’te bu listede yer alacak kadar kötü ürünlerle karşılaşmayız.

Peki sizin 2024'te en çok hayal kırıklığına uğradığınız ürün hangisi oldu?

2024'ün diğer özetleri: