Oxford Sözlüğü, 2024 yılını en iyi yansıtan kelimeyi “Brain Rot” yani “beyin çürümesi” olarak belirledi. Peki bu yıla damgasını vuran kelime neden Brain Rot seçildi?

Oxford University Press, her yıl bir kelimeyi yılın kelimesi olarak seçiyor ve bunu herkesle paylaşıyor. Bu yıl seçilen kelimenin anlamı ise oldukça manidar.

Gelin, Brain Rot’u inceleyelim.

Brain Rot, en basit tanımıyla bir kişinin entelektüel ya da zihinsel durumunun bozulması olarak tanımlanabilir.

Bu durum, çoğunlukla düşük kalitede veya değerde olduğu düşünülen, herhangi bir internet içeriğini veya bunun sebep olduğu varsayılan olumsuz bilişsel ve psikolojik etkileri ifade eder.

Yani önemsiz içeriklerin aşırı tüketimi sonucunda, kişinin entelektüel durumu çeşitli aksaklıklarla karşılaşır. Buna TikTok veya Instagram Reels gibi platformlardaki videoların, insanların beyinlerini yoracak şekilde kaydırılması en iyi örneklerden biridir.

2024 yılı içinde ön plana çıkan bu kelimeyi ilk kez, Henry David Thoreau 1864 tarihli Walden isimli bir kitabında kullanmıştı.

Ayrıca Brain Rot (Beyin çürümesi), 37 bin kişinin katıldığı halk oylaması ve Oxford sözlük bilimcileri tarafından yapılan dil analizleriyle seçildi.

Brain Rot dışında bu yarışta, Lore (bir konu/kişi hakkında kolektif anlatı hâline gelen arka plan bilgisi), Demure (ağırbaşlı), Dynamic pricing (dinamik fiyatlandırma), Slop (yapay zekâyla üretilmiş düşük kaliteli içerik) ve Romantasy (romantizm + fantezi) gibi kelimeler de vardı.

Oxford Languages Başkasını Casper Grathwohl ise Brain Rot kavramının, modern anlamıyla “sanal yaşamın algılanan tehlikelerinden birine ve boş zamanımızı nasıl kullandığımıza” işaret ettiğini ifade etti.

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