Akıllı saatler hem yaşam kalitemizi artırmak hem de günlük işlerimizi kolaylaştırmak için oldukça önemli. Durum böyle olunca “En iyi akıllı saat hangisi?” sorusu akıllara geliyor. Biz de sizler için 2024 yılı boyunca kullananların en çok tercih ettiği, en iyi akıllı saatleri listeledik.

“2024 yılında en çok satan akıllı saatler nedir?” sorusuna cevap bulacağınız bu içeriğimizde; spor takibinden sağlık ölçümüne, pil ömründen tasarımına kadar farklı tarzlara ve bütçelere hitap eden akıllı saatleri derledik.

''Listede yalnızca 2024 yılında çıkan ürünler değil, 2024 boyunca en çok tercih edilen tüm ürünlere yer verilmiştir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İnce tasarımıyla Huawei Watch Fit 3

Listemizin ilk sırasında en çok tercih edilen akıllı saatlerden biri olan Huawei Watch Fit 3 bulunuyor. 1.82 inç AMOLED ekranı ve ince tasarımıyla dikkat çeken bu ürün, uzun pil ömrüne ve uyku takibine sahip.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Tarzınızı işten spora kolaylıkla taşıyabileceğiniz Samsung Galaxy Watch6 Classic Akıllı Saat

Safir kristal camı sayesinde kırılmalara karşı ekstra koruma sağlayan Samsung Galaxy Watch6 Classic, tarzınıza uygun kordonu kullanma imkânı sağlıyor. 30 dakikada %45’e kadar hızlı şarj sağlayan saatte kalp sağlığını izleme paketi de var.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Apple’dan vazgeçemeyenlere: Apple Watch Series 10

iPhone'unuz yanınızda olmasa da bir hücresel bağlantı planıyla arama yapabileceğiniz bu akıllı saat, 2024 boyunca Apple’dan vazgeçemeyenlerin tercihi oldu. Ayrıca Watch Series 10’da düşme ya da araba kazası geçirme durumda yardım, bileğiniz kadar yakınınızda. Acil arama ve daha fazlasını yapabileceğiniz saat, suya dayanıklı yapısıyla da ön plana çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sesli görüşme özelliğine sahip Xiaomi Redmi Watch 5 Active Akıllı Saat

Çift mikrofona, gürültü azaltmaya sahip Redmi Watch 5 ile Bluetooth üzerinden arama yapabilirsiniz. Bununla birlikte koşu, yürüyüş ve bisiklet gibi aktiviteleri otomatik olarak algılayan saat, 140'tan fazla antrenman modunu destekliyor.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Özellikle spor odaklı bir hayatınız varsa tercih edebilirsiniz: Huawei Watch GT 5 Pro

Sekiz köşeli titanyum alaşımlı çerçevesi ile ön plana çıkan bu saat, golf, koşu ve 40 metreye kadar serbest dalış için özel olarak tasarlanmış. Ayrıca Huawei TruSense, solunum, sinir ve hareket sistemleri dahil altı ana sistemi izleyerek dijital sağlığı daha erişilebilir ve kapsamlı hale getiriyor.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Birbirinden farklı renkleri ve minimalist tasarımıyla dikkat çeken: Huawei Watch Fit 2

1.74 inç AMOLED ekranlı Huawei Watch Fit 2, bas-çıkar "Bağlantı" tasarımına sahip. Normal kullanımda 10 günlük pil ömrü sağlayan saat, sizlere SpO2, kalp atış hızı, uyku ve stres takibi gibi özellikler sunuyor.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Hem performans hem de estetik arayanlara: Apple Watch SE (2. nesil)

44 mm veya 40 mm alüminyum kasaya sahip Apple Watch SE (2. nesil) sayesinde mesaj gönderebilir, aramaları yanıtlayabilir, müzik ve podcast dinleyebilir, Siri’yi kullanabilir veya Acil SOS ile yardım çağırabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yapay zekâ destekli: Samsung Galaxy Watch 7 Akıllı Saat

1.3" boyutlu ekran, çift frekanslı GPS, uzun süreli pil ömrü ve Galaxy AI ile dikkat çeken Watch 7 de bu yıl en çok satın alınan akıllı saatler arasında yerini aldı.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Hafiflik ve incelik bir arada: Huawei Band 9

14 g hafifliğinde ve 8.99 mm inceliğindeki Huawei Band 9, sizlere yumuşak, cilt dostu ve uzun ömürlü kauçuk kayış ya da antibakteriyel naylon iplikle dokunmuş kayış seçenekleri sunuyor. Ayrıca hem iOS hem de Android ile uyumlu olan bu saat, kullanım kolaylığı sağlıyor.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Listemizin son saatine geldik: Huawei Watch GT 5

Su geçirmez nano-film kaplamalar kullanılarak tasarlanan Huawei Watch GT 5, gerçek zamanlı harita destekli rotalar ile navigasyon kolaylığı sağlıyor. Saat, 10.7 mm inceliğinde ve 48 g ağırlığında.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir: