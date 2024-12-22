Her geçen gün yenilenen teknolojiyle birlikte hayatlarımızda pek çok şey değişiyor. Bunlardan birisi de her gün kullandığımız telefonların batarya ömrü.

2024 yılında da bu konuyla ilgili pek çok atılım gerçekleşti. Özellikle bataryalarıyla nam salmış, uzun pil ömürlü telefonlar bu yıl revaçta.

İşte 2024’ün en iyi batarya ömrüne sahip telefonları…

Aşağıdaki listede yer alan telefonların pil performansı, birtakım testler sonucunda belirlendi.

Asus ROG Phone 9 Pro: 20 saat 34 dakika. Asus ROG Phone 8 Pro: 18 saat 48 dakika. OnePlus 12R: 18 saat 8 dakika. iPhone 16 Pro Max: 17 saat 17 dakika. OnePlus 12: 17 saat 5 dakika. Asus Zenfone 11 Ultra: 17 saat 1 dakika. Samsung Galaxy S24 Ultra: 16 saat 45 dakika. iPhone 16 Plus: 16 saat 29 dakika. Samsung Galaxy S24 Plus: 15 saat 58 dakika. Moto G Stylus 5G (2024): 15 saat 1 dakika.

Asus ROG Phone 9 Pro

5.800mAh batarya, Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip Asus ROG Phone 9 Pro, 165Hz'e kadar yenileme hızıyla mükemmel ekran performansı da sunuyor. 65W hızlı şarj ile 30 dakikada %74 dolum sağlıyor. Uzun pil ömrü avantaj sağlarken yüksek yenileme hızı da pil ömrünü yaklaşık 6 saat azaltabiliyor.

Asus ROG Phone 8 Pro

6.000mAh batarya ile güçlü bir performansına sahip. 65W hızlı şarj ile 30 dakikada %71 dolum sağlıyor. Olağanüstü pil performansı onu avantajlı kılarken yeni modeller kadar verimli olmadığının altını çizmek gerek.

OnePlus 12R

5.500mAh batarya, Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip OnePlus 12R, 80W hızlı şarj sağlıyor. Özellikle uygun fiyatı ve uzun pil ömrüyle tercih edilen modeller arasında. Ancak kablosuz şarj desteği maalesef yok.

iPhone 16 Pro Max

Apple’ın son çıkan modelinde A18 Pro işlemci, enerji verimliliği yüksek bir performans sunuyor. Daha büyük bir batarya ile iPhone serisinde en uzun ömürlü telefonu olan iPhone 16 Pro Max, 30W hızlı şarj ile 30 dakikada %55 dolum sağlıyor. Tabii fiyat açısından diğerlerine göre biraz tuzlu.

Samsung Galaxy S24 Ultra

5.000mAh batarya, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip Samsung’un gözdesi Galaxy S24 Ultra, adaptif yenileme hızı özelliği ile enerji tasarrufu sağlıyor. 45W hızlı şarj ile 30 dakikada %71 dolum sağlayarak iPhone’un önüne geçiyor. Ancak Samsung’ta da şarj cihazı kutudan çıkmıyor.

Testler, telefon ekranlarını 150 nit parlaklık ayarına getirilerek gerçekleştirildi. Tarayıcı üzerinden sürekli web gezintisi yapılarak telefonlar tamamen şarjdan tüketildi, 15 ve 30 dakika içinde de şarj doluluk oranları kayıt altına alındı. Sonuçlar ise bu şekilde.

Sizin tercihiniz hangisinden yana?

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