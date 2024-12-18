2024’ü geride bırakırken teknoloji sektöründe bazı şirketlerin de hisse değerlerinde önemli artışlar yaşandı.

Özellikle bu yıl yaşanan yapay zekâ ve çip teknolojilerindeki gelişmeler, bu artışlarda bir hayli etkili oldu.

İşte bu yıl değerini en çok artıran teknoloji şirketleri…

NVIDIA (NVDA)

NVIDIA (NVDA), yapay zekâ ve grafik işlemcileri alanındaki liderliği sayesinde hisse değerini %50 artırdı.

Başlangıç Fiyatı: 90.05 USD

90.05 USD Güncel Fiyatı: 135.07 USD

135.07 USD Değişim: %50

Yine benzer şekilde Advanced Micro Devices (AMD)’nin de çip sektöründeki ürünleriyle %45'lik bir artış yaşadığı gözlemlenmiştir.

Başlangıç Fiyatı: 88.10 USD

88.10 USD Güncel Fiyatı: 127.74 USD

127.74 USD Değişim: %45

Tahmin edeceğiniz üzere Apple (AAPL), yeni ürün lansmanları ve hizmet gelirlerindeki büyümeyle hisse değerini %40 artırdı.

Tanıttığı yeni ürünlerle büyük bir ivme kaydeden Apple, değerlerini de artırarak büyük bir gelişim kaydedenler arasında.

Başlangıç Fiyatı: 177.00 USD

177.00 USD Güncel Fiyatı: 247.77 USD

247.77 USD Değişim: %40

Microsoft (MSFT) da bulut bilişim ve yapay zekâ yatırımlarıyla %35'lik bir yükseliş elde etti.

Başlangıç Fiyatı: 328.39 USD

328.39 USD Güncel Fiyatı: 443.33 USD

443.33 USD Değişim: %35

META, bu yıl yükseliş yaşayanlar arasında.

Meta Platforms (META), sanal gerçeklik ve metaverse projeleriyle %30'luk bir artış kaydetti. Özellikle Oculus cihazlarına olan ilgi, hisse değerlerinde iyi bir ivme yakalanmasına sebep oldu.

Başlangıç Fiyatı: 476.40 USD

476.40 USD Güncel Fiyatı: 619.32 USD

619.32 USD Değişim: %30

Elektrikli araç deyince aklımıza ilk gelen Tesla (TSLA) satışlarındaki artışlarıyla %15’lik bir değer kazandı.

Başlangıç Fiyatı: 348.69 USD

348.69 USD Güncel Fiyatı: 400.99 USD

400.99 USD Değişim: %15

2024, teknoloji adına büyük bir büyüme yılı oldu. Pek çok şirket, teknolojik yatırımları sayesinde firmaların değerlerini yükselterek pazar paylarını artırdılar. Özellikle artan yapay zekâ teknolojisi, bu anlamda teknoloji şirketlerinin önünü açtı.

Not: Güncel fiyatlar 11 Aralık 2024'e göre yazılmıştır.

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