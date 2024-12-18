Özellikle bu yıl yaşanan yapay zekâ ve çip teknolojilerindeki gelişmeler, bu artışlarda bir hayli etkili oldu.
İşte bu yıl değerini en çok artıran teknoloji şirketleri…
NVIDIA (NVDA)
NVIDIA (NVDA), yapay zekâ ve grafik işlemcileri alanındaki liderliği sayesinde hisse değerini %50 artırdı.
- Başlangıç Fiyatı: 90.05 USD
- Güncel Fiyatı: 135.07 USD
- Değişim: %50
Yine benzer şekilde Advanced Micro Devices (AMD)’nin de çip sektöründeki ürünleriyle %45'lik bir artış yaşadığı gözlemlenmiştir.
- Başlangıç Fiyatı: 88.10 USD
- Güncel Fiyatı: 127.74 USD
- Değişim: %45
Tahmin edeceğiniz üzere Apple (AAPL), yeni ürün lansmanları ve hizmet gelirlerindeki büyümeyle hisse değerini %40 artırdı.
Tanıttığı yeni ürünlerle büyük bir ivme kaydeden Apple, değerlerini de artırarak büyük bir gelişim kaydedenler arasında.
- Başlangıç Fiyatı: 177.00 USD
- Güncel Fiyatı: 247.77 USD
- Değişim: %40
Microsoft (MSFT) da bulut bilişim ve yapay zekâ yatırımlarıyla %35'lik bir yükseliş elde etti.
- Başlangıç Fiyatı: 328.39 USD
- Güncel Fiyatı: 443.33 USD
- Değişim: %35
META, bu yıl yükseliş yaşayanlar arasında.
Meta Platforms (META), sanal gerçeklik ve metaverse projeleriyle %30'luk bir artış kaydetti. Özellikle Oculus cihazlarına olan ilgi, hisse değerlerinde iyi bir ivme yakalanmasına sebep oldu.
- Başlangıç Fiyatı: 476.40 USD
- Güncel Fiyatı: 619.32 USD
- Değişim: %30
Elektrikli araç deyince aklımıza ilk gelen Tesla (TSLA) satışlarındaki artışlarıyla %15’lik bir değer kazandı.
- Başlangıç Fiyatı: 348.69 USD
- Güncel Fiyatı: 400.99 USD
- Değişim: %15
2024, teknoloji adına büyük bir büyüme yılı oldu. Pek çok şirket, teknolojik yatırımları sayesinde firmaların değerlerini yükselterek pazar paylarını artırdılar. Özellikle artan yapay zekâ teknolojisi, bu anlamda teknoloji şirketlerinin önünü açtı.
İlginizi çekebilir: