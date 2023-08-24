Mercedes-Benz, elektrikli kompakt SUV modeli EQB'yi makyajladı. Artık daha şık görünen otomobil, teknik özellikler açısından mevcut model ile aynı. Mercedes-Benz EQB, önümüzdeki yılın ilk yarısında satışa çıkacak.

Alman otomobil devi Mercedes-Benz, bugün düzenlediği bir etkinlikte 2024 model EQB'yi tanıttı. Tam elektrikli kompakt SUV ile ilgili yapılan çalışmalar, otomobile daha şık bir görünüm kazandırdı. Ancak Mercedes-Benz EQB'de büyük bir teknik değişim bulunmuyor. Gelin hep birlikte Mercedes-Benz'in makyajlı SUV modeline yakından bakalım.

Mercedes-Benz EQB'deki tasarım değişiklikleri, araca ilk bakışta kendini gösteriyor. Bu bağlamda; bu elektrikli SUV artık küçük yıldızlarla bezeli bir ızgara tasarımı ile yeni tampona sahip. Bu tasarım değişikliği, mevcut modelde orta kısma yerleştirilen logonun yeniden dizayn edilmesine ve çevresindeki krom çubukların kaldırılmasına yol açtı. Aracı satın almak isteyenlerin yeni tasarımdaki yıldız detayını krom ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile satın alabileceğini söyleyelim.

Karşınızda 2024 model Mercedes-Benz EQB

2024 Mercedes-Benz EQB, sadece ön kısımda değil, arka tasarımda da bazı yeni tasarım detaylarına sahip. Bu bağlamda; otomobilde yeni bir aydınlatma tasarımına geçiş yapıldığını görüyoruz. Bagaj kapağını boydan boya kaplayan aydınlatma barı ile logonun yerleştirildiği nokta ise değiştirilmedi.

Mercedes-Benz'in elektrikli SUV'u, premium hissettiren bir kabine sahip. Araçta 10.25 inç boyutunda bir çift ekran, aynı panel içerisinde bizleri karşılıyor. Tam dijital gösterge ekranına eşlik eden MBUX yazılımlı bilgi-eğlence ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto'nun yanı sıra sesli asistan ve kablosuz güncelleme desteğine de sahip. Burmester marka ses sistemiyle donatılan SUV artık Dolby Atmos desteği sunuyor.

Kaput altına indiğimizde ise makyajlı EQB ile halen satılmakta olan versiyon arasında hiçbir fark olmadığına tanıklık ediyoruz. Tüketiciler bu otomobili "250+", "EQB 300 4MATIC" veya "EQB 350 4MATIC" motor seçenekleriyle satın alabilecekler. Bu versiyonlardan sadece 250+'ın sadece ön tekerden çekiş özelliği sunduğunu, diğerlerinin dört tekerden çekişli olduğunu söyleyelim. Mercedes-Benz, makyajlı EQB için batarya açıklaması yapmamış olsa da satışta olan Mercedes-Benz EQB'nin 481 kilometre menzil sunduğunu belirtelim.

Mercedes-Benz, 2024 model EQB için fiyat açıklaması yapmadı. Aslında bunun yerinde bir tercih olduğunu söyleyebiliriz çünkü lansman sırasında, bu otomobilin 2024'ün ilk yarısında piyasaya sürüleceği belirtildi. Türkiye'ye de gelmesini beklediğimiz otomobilin fiyatı, satışların başlamasına yakın bir dönemde belli olacaktır. Son olarak; Mercees-Benz EQB'nin Türkiye'deki güncel başlangıç fiyatının 2 milyon 450 bin TL olduğunu söyleyelim.