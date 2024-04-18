Audi Q6 e-tron, yoldaki tehlikelere karşı trafikteki diğer araçları uyarmak için akıllı arka farlarını kullanacak.

Audi'nin geçtiğimiz yılın sonlarında konsept olarak tanıttığı tamamen elektrikli SUV aracı Q6 e-tron'un üretim modeli de geçtiğimiz günlerde karşımıza çıktı. Araç çok sayıda gelişmiş teknolojiyi bünyesinde bulunduruyor olsa da en çok dikkat çeken yanı akıllı arka farları oldu. Bu farlar, diğer sürücüleri yoldaki tehlikelere karşı da uyarıyor.

Audi tarafından "aktif dijital ışık imzası" olarak adlandırılan bu yüksek teknolojili arka farlar, toplamda 6 OLED panelden oluşuyor ve her 10 milisaniyede bir yeni bir görüntü oluşturabiliyorlar. Araç sahipleri bu farları sekiz farklı tasarımla özelleştirebiliyorlar ancak bu farlar, trafikteki diğer araçlara ve yayalara da mesaj vermek için kullanılabiliyor.

Güvenlik için uyarılar gösterilecek

Arka farlar, Audi'ye göre "o anki çevreleriyle iletişim kurabilme kapasitesine" sahip olacak. Örneğin bir yakınlık sensörü, arkadaki araç çok yaklaştığında bir uyarı göstererek diğer sürücüye çok yakın olduğunu belirtecek. Ayrıca farlar sayesinde arızalar, kazalar ya da yoldaki tıkanıklık gibi durumlar da diğer sürücülere gösterilebilecek.

Farlar bu özelliği kullanabilmek için Audi'nin daima bağlantısı aktif olan MMI sistemini kullanacak. Böylece araç anlık trafik bilgisini, aracın tam konumunu görebilecek ve ona göre uygun uyarıları paylaşabilecek. Firmadan gelen açıklamada bu bilgilerin, evrensel uyarı işaretleri olan kırmızı üçgenler ile aktarılacağı ve herkes tarafından anlaşılabilir olacağı belirtildi.